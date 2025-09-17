Μουρτζούκου: Πώς φέρεται ότι σκότωνε τα παιδιά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς ερευνάται για 6 ακόμη απόπειρες ανθρωποκτονίας σε μωρά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, οι απόπειρες αυτές, δεν εμπλέκουν άλλα μωρά στην υπόθεση, αλλά προγενέστερες απόπειρες της Ειρήνης Μουρτζούκου στα βρέφη για τα οποία κατηγορείται.

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τον τρόπο που η Ειρήνη Μουρτζούκου, φαίνεται να σκότωνε τα παιδιά, με την αστυνομία να προσανατολίζεται σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό με τον οποίο δολοφονούσε τα βρέφη.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, φαίνεται λοιπόν τα παιδιά να έχουν δολοφονηθεί με πίεση στον θώρακα και απόφραξη με πανάκι των αεροφόρων οδών. Δηλαδή τα πίεζε στο στήθος και αμέσως τους έκλεινε την μύτη και το στόμα με ένα πανάκι ή κάποιο μαξιλάρι.

Αυτό προκύπτει τόσο από κάποιες περιγραφές της ίδιας της καθ’ ομολογίαν δράστιδος, όσο και από το πόρισμα «κόλαφο» του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ. που έφερε στο φως το Live News την Τετάρτη 17.09.2025.

«Μηχανισμός τύπου «Burking» κατά τον οποίον η απόφραξη των αναπνευστικών οδών συμβαίνει με ταυτόχρονη εφαρμογή εξωτερικής πίεσης στο θωρακικό κλωβό», αναφέρεται στο πόρισμα του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ.

Από τον Μάιο του 2025, πολύ πριν ομολογήσει η Ειρήνη Μουρτζούκου, ο καθηγητής νευρολογίας κατέρριπτε το αφήγημα των παθολογικών θανάτων στο πόρισμα 16 σελίδων που παρέδωσε στην ΕΛΑΣ.

Ο καθηγητής, στάθηκε ιδιαίτερα και στα προηγούμενα επεισόδια που εμφάνισαν τα βρέφη, με επιστημονικούς κύκλους να εκφράζουν έντονα τον προβληματισμό πως ενδέχεται να είναι προηγούμενες απόπειρες.

Τα τρία επεισόδια του μωρού της Κατερίνας

Τρία επεισόδια παρουσίασε συνολικά το μωρό της Κατερίνας, το ένα μάλιστα μέσα στο νοσοκομείο. Για τον νευρολόγο της ΕΛΑΣ κανένα από τα τρία δεν ήταν επιληπτικές κρίσεις όπως εσφαλμένα ανέφερε στο πόρισμα του ο Ανδρέας Γκότσης.

«Κατά την γνώμη μου, ο θάνατος του βρέφους επήλθε κατά πάσα πιθανότητα με υποξικό-ασφυκτικό θάνατο, ο οποίος θα εξηγούσε το σύνολο των ιστολογικών ευρημάτων. Θεωρώ ότι το βρέφος δεν έπασχε από επιληψία ή από άλλη νευρολογική διαταραχή. Επιπλέον η πνευμονική ίνωση θα μπορούσε να εξηγηθεί από προγενέστερα επεισόδια υποξίας», αναφέρεται στο πόρισμα.

Δύο προγενέστερα επεισόδια για την ακρίβεια είχε το μωρό της Κατερίνας. Ένα στο σπίτι της οικογένειας που το οδήγησε άλλωστε και στο νοσοκομείο για 15 μέρες. Κατά την 3η ημέρα που νοσηλευόταν το παιδί, ξαναέπαθε κάποιο επεισόδιο με την κατηγορούμενη να είναι η μοναδική παρούσα στο δωμάτιο.

Μαρτυρία στο Live News αναφέρει για το περιστατικό στο νοσοκομείο: «Και το δεύτερο επεισόδιο το έπαθε στο νοσοκομείο το οποίο την κράταγε η Ειρήνη. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί το άφησε η Κατερίνα στην Ειρήνη για να πάει να κάνει μπάνιο».

Ο νευρολόγος υπογραμμίζει πως όλες οι εξετάσεις του παιδιού έβγαιναν καθαρές, πως τα συμπτώματα δεν παρέπεμπαν σε επιληπτικές κρίσεις και γι’ αυτό άλλωστε οι γιατροί ουδέποτε κατέληξαν σε διάγνωση επιληψίας.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι η χορήγηση αντιεπιληπτικής αγωγής σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επισφράγιση της διάγνωση της «επιληψίας». Το βρέφος, όπως είναι γνωστό είχε υποβληθεί σε εγκεφαλογράφημα δύο φορές χωρίς να βρεθούν παθολογικά ευρήματα», σημειώνεται στο πόρισμα.

Το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο έλαβε χώρα στις 4 Φεβρουαρίου του 2021 πάλι στο σπίτι παρουσία μόνο της Ειρήνης. Το παιδί σύμφωνα με την 24χρονη έβγαλε ένα περίεργο ήχο και εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή.

«Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το τρίτο επεισόδιο δεν φαίνεται να είναι επιληπτικό. Επιπλέον, θεωρώ ότι το βρέφος δεν κατέληξε από σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα βρέφη καταλήγουν ενώ κοιμούνται χωρίς να παίρνουν «μεγάλη ανάσα με δυσκολία».

Ερωτήματα προκύπτουν και για το εάν είχε αποπειραθεί να σκοτώσει το παιδί της 5 φορές, κάτι που είναι πιθανό, βάσει του πορίσματος του νευρολόγου, που υπογραμμίζει πως τα συνολικά 5 επεισόδια της μικρής Φρειδερίκης, 1 στο σπίτι και 4 στο νοσοκομείο, δεν εξηγούνται επιστημονικά.

«Α. Δεν έπασχε από επιληψία Β. Τα 5 επεισόδια απώλειας συνείδησης δεν έχουν νευρολογική ή άλλη παθολογική βάση Γ. Ο θάνατος πιθανόν δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια», αναφέρει ο νευρολόγος στο πόρισμά του.

Όλες οι εξετάσεις και σε αυτό το παιδί ήταν αρνητικές για παθολογικά αίτια. Στο πόρισμα του ο νευρολόγος χαρακτηρίζει τουλάχιστον δύσκολη αν όχι αδύνατη την ερμηνεία παθολογικού θανάτου ενώ στέκεται στο γεγονός πως στο τελευταίο μοιραίο επεισόδιο δεν χτύπησε το μόνιτορ όπως χτυπούσε στις προηγούμενες κρίσεις κι έτσι οι γιατροί προλάβαν να το επαναφέρουν.

«Το γεγονός ότι το βρέφος παραδόθηκε ουσιαστικό νεκρό στο ιατρικό προσωπικό σημαίνει ότι το επεισόδιο ήταν άλλης φύσεως ή ότι για κάποιο λόγο το monitor δεν ενεργοποιήθηκε ή σίγασε».

Μετά το αρχικό επεισόδιο για το οποίο έγινε η εισαγωγή, το βρέφος εμφάνισε κατά την νοσηλεία του στο «Αγία Σοφία», άλλα τρία επεισόδια και ένα τελικό επεισόδιο από το οποίο κατέληξε.

«Ξεκινήσαν εξετάσεις και έβγαιναν καθαρές όμως το μωρό μέσα στη βδομάδα έκανε κι άλλες κρίσεις…», είχε πει η ίδια η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Ο νευρολόγος καταλήγει πως τα συμπτώματα του βρέφους δεν παραπέμπουν σε επιληπτική κρίση, οι αυξημένες τιμές γαλακτικού οξέος μπορεί να μαρτυρούν μειωμένη παροχή οξυγόνου στον οργανισμό. Τα εγκεφαλογραφήματα ήταν φυσιολογικά και επομένως έτσι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είχε όντως επιληψία.