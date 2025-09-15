Ειρ. Μουρτζούκου: Φέρεται να είχε αποπειραθεί να δολοφονήσει και άλλο βρέφος

Σοκ προκαλούν νέες καταθέσεις σχετικά με την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες δύο γυναικών η Ειρήνη Μουρτζούκου φέρεται να επιχείρησε να δολοφονήσει ακόμη ένα παιδί το 2017.

«Μια μέρα ήμασταν στο σπίτι και είδαμε την Ειρήνη Μουρτζούκου στην τηλεόραση, όταν είχε εμφανιστεί να πει το δράμα της για τα δύο παιδιά που είχε χάσει. Αμέσως αναρωτηθήκαμε αν ήταν η ίδια που είχε κάνει κακό στα παιδιά της. Τότε η κουνιάδα μου, μου εξομολογήθηκε πως κάτι είχε συμβεί και στο δικό της παιδί, παρουσία της Μουρτζούκου», δήλωσε μάρτυρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις».

Και πρόσθεσε: «Το 2017 η κουνιάδα μου και η έξι μηνών κόρη της ήταν στο σπίτι μαζί τους με την Ειρήνη. Μέσα στο σπίτι ήταν οι τρεις τους. Η κουνιάδα μου πήγε για λίγο στο περίπτερο που ήταν ακριβώς κάτω από το σπίτι αφήνοντας το μωρό μαζί με την Ειρήνη. Επέστρεψε αμέσως και αυτό που είδε ήταν σοκαριστικό. Όπως μου είπε η κουνιάδα μου μπαίνοντας στο σπίτι, είδε την Ειρήνη να έχει το ένα της πόδι πάνω στο κρεβάτι και το άλλο στο πάτωμα, τα χέρια της ήταν στο στήθος του μωρού το οποίο ήταν ακριβώς μπροστά της, ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Μόλις αντίκρισε αυτή την εικόνα, η κουνιάδα μου, όπως μου είπε, έσπρωξε την Ειρήνη μακριά από το παιδί και το πήρε στα χέρια της. Το παιδί όπως μου είχε πει, ήταν κόκκινο στο πρόσωπο, τα χείλη του ήταν κάπως χλωμά και δεν είχε τις αισθήσεις του».

Το περιστατικό επιβεβαιώνει και η ξαδέλφη της μητέρας του βρέφους, η οποία περιέγραψε όσα της εξομολογήθηκαν για εκείνη την ημέρα: «Το παιδί έβηχε πάρα πολύ και ήταν μελανιασμένο, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι και η Ειρήνη ήταν από πάνω του και είχε τα χέρια της στο στήθος του, κάτω από τον λαιμό. Η ξαδέλφη μου ρώτησε την Ειρήνη “τι κάνεις εκεί;” και εκείνη απάντησε ότι το μωρό πνιγόταν και του έκανε μαλάξεις. Η ξαδέλφη μου κατάλαβε ότι κάτι περίεργο είχε γίνει. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα, ούτε νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Από τότε η Ειρήνη εξαφανίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Πάτρα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα με το μωρό. Μετά από πολύ καιρό, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, η Ειρήνη αναφέρθηκε στο σκηνικό και είπε ότι το μωρό πνιγόταν και προσπαθούσε να το βοηθήσει» περιέγραψε η ξαδέλφη της μητέρας του βρέφους.

Ξεσπά ο πατέρας του Παναγιωτάκη: Μου στέρησαν το φως του παιδιού μου

Ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη, μίλησε για πρώτη φορά μετα την έκδοση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής αναφορικά με τον θάνατο του γιού του, ο οποίος αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.

«Πίστευα από την αρχή ότι ήταν εγκληματική ενέργεια. Δεν θα το αφήσω έτσι. Το χέρι που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού μου να τιμωρηθεί με τον χειρότερο τρόπο. Να τιμωρηθούν και οι ψευδομάρτυρες και οι ιατροδικαστές. Πλέον εγώ δεν έχω ζωή, έφυγε το παιδί μου… δεν έχω τίποτα άλλο. Γιατί στέρησαν το φως του παιδιού μου;», δήλωσε ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη.

Εισαγγελική διάταξη για την κατάσχεση των κινητών της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη

Στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, τόσο της μητέρας του μικρού Παναγιώτη που έχασε τη ζωή του, όσο και της γιαγιάς προχώρησαν οι Αρχές,

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι μέσα από την ανάλυση των δεδομένων θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Έχει ήδη διαταχθεί άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, με στόχο να εντοπιστούν ακόμη και διαγραμμένοι φάκελοι και μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δύο πλευρές.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις τυχόν συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ Πόπης και Ειρήνης Μουρτζούκου, ειδικά την ημέρα που βρέθηκε νεκρό το άτυχο παιδί, καθώς θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, μίλησε για τη ζωή της μέσα στη φυλακή, τα συναισθήματά της και την υπόθεση που την έχει οδηγήσει πίσω από τα κάγκελα.

«Χάλια είμαι. Προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα… Είναι πολύ δύσκολα», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως βρίσκεται στο ίδιο κελί με άλλες δύο γυναίκες. Αν και στην αρχή υπήρξαν εντάσεις, όπως λέει, πλέον έχει βρει μια ισορροπία: «Στην αρχή είχαμε κάποιες καταστάσεις, μετά όχι. Με ορισμένες έχω καλή σχέση – όχι με όλες».

Όσον αφορά την επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, η ίδια αποκάλυψε πως έχει απομακρυνθεί από όλους: «Δεν έχω με κανέναν… Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω λίγο για την υπόθεση, τι θα γίνει στις απολογίες. Γιατί μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη πλέον. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλο».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου δηλώνει πως θεωρεί άδικη την κράτησή της. «Ναι, το πιστεύω. Και πιστεύω να φανεί. Μπορώ να αποδείξω την αθωότητά μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα για την πολύκροτη υπόθεση του Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν κατηγορηματική: «Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί και ούτε πρόκειται. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να φανεί».

Σχετικά με τα συναισθήματά της προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν έκρυψε την πικρία της λέγοντας πως «σε πολλούς ανθρώπους κρατάω κακία, αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα».

«Περιμένω τη Δικαιοσύνη να δω τι θα γίνει. Περιμένω. Τι άλλο;» κατέληξε.