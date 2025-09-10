Πατέρας Παναγιωτάκη: «Αν είχα μπροστά μου την Ειρήνη, θα της έλεγα ότι είναι φόνισσα! Ζητώ δικαιοσύνη»

«Αυτό το ’χα πει από την αρχή! Ότι είναι εγκληματική ενέργεια, ότι είναι πειραγμένο το παιδί μου… Να τιμωρηθεί με τον πιο χειρότερο τρόπο που υπάρχει!»

Με αυτά τα λόγια, ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη ξέσπασε μιλώντας στην εφημερίδα Πατρίς, λίγες μόλις ώρες μετά την παράδοση του ιατροδικαστικού πορίσματος στην Εισαγγελία Αμαλιάδας.

Το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα ρίχνει φως στο θρίλερ της Αμαλιάδας: ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη δεν ήταν από φυσικά αίτια, αλλά δολοφονία δια ασφυξίας.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης.

Σιωπή από την κατηγορούμενη

Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου εξακολουθεί να τηρεί απόλυτη σιγή. Καμία απάντηση, καμία εξήγηση

«Να δικαιωθεί η ψυχούλα του»

Συνεχίζοντας την εξομολόγησή του, ο πατέρας δεν κρύβει την οργή του. «Αν είχα μπροστά μου την Ειρήνη, θα της έλεγα ότι είναι φόνισσα! Ζητώ δικαιοσύνη, να δικαιωθεί η ψυχούλα του παιδιού μου. Να κλειστούν μέσα ισόβια».