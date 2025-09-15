Πάτρα: Ξαφνικός θάνατος 21χρονου στην Εγλυκάδα- Κατέρρευσε μπροστά στον υπολογιστή

Τον βρήκε στενό συγγενικό του πρόσωπο
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Εγλυκάδα Πατρών ο ξαφνικός θάνατος ενός 21χρονου νεαρού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός βρισκόταν στο σπίτι του ασχολούμενος με τον υπολογιστή του, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Τον βρήκε στενό συγγενικό του πρόσωπο, που ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (15/09/2025), αφήνοντας τους φίλους και την οικογένεια του 21χρονου συντετριμμένους από τον ξαφνικό χαμό του.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού.
