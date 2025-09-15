Αστυνομικοί ζήτησαν ταυτοποίηση σε πατέρα θύματος των Τεμπών που διαμαρτύρεται με απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, κλήθηκε να επιδείξει ταυτότητα από αστυνομικούς ενώ βρισκόταν μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο ίδιος είχε ξεκινήσει νωρίτερα την ίδια μέρα απεργία πείνας και δίψας, ζητώντας να γίνει εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του.

Παρά το γεγονός ότι η απεργία πείνας και δίψας του κ. Ρούτσι είχε γίνει ευρέως γνωστή μέσω των ΜΜΕ από το πρωί, όπως μετέδωσε το MEGA, οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν τα στοιχεία του και ζήτησαν να τους επιδείξει έγγραφα ταυτοποίησης για λόγους εξακρίβωσης. Όταν ρωτήθηκαν για την ενέργειά τους, απάντησαν ότι ήταν «εντολή άνωθεν».

Στη συνέχεια, συγγενείς που βρίσκονταν στο σημείο στάθηκαν μπροστά στους αστυνομικούς και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν.

Σημειώνεται πως, ο κ. Ρούτσι είναι ένας από τους γονείς που έχουν ζητήσει εκταφή του παιδιού τους, αίτημα που απορρίφθηκε από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας.