Ο Δημήτρης Γκαβέρας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στη θέση του εκλιπόντα Άρη Τηλιγάδη

Τη θέση του αείμνηστου Αριστείδη Τηλιγάδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει ο γνωστός δικηγόρος της Πάτρας, Δημήτρης Γκαβέρας.

Ο κ. Γκαβέρας, που στις εκλογές του 2023 είχε εκλεγεί πρώτος επιλαχών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με την παράταξη του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, αναμένεται να ορκιστεί τις επόμενες ημέρες και να καθίσει στο έδρανο του Συμβουλίου, συνεχίζοντας έτσι το έργο της παράταξης στην Περιφέρεια.