Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων: Ζητούν τον καθαρισμό της σιδηροδρομικής γραμμής

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου Αλισσαίων "Ο Πείρος", Δημήτρης Μπαρμπούνης σε επιστολή του προς τον ΟΣΕ Πάτρας που κοινοποιήθηκε & στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Πάτρας και τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο, υπογραμμίζει την ανάγκη καθαρισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της τοπικής κοινότητας Αλισσού & έως την Κάτω Αχαΐα.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου Αλισσαίων Πείρος και η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αλισσού με τον Διευθυντή του ΟΣΕ, περιμένουμε ακόμα τον καθαρισμό της σιδηροδρομικής γραμμής από το ύψος του Αλισσού μέχρι και την Κάτω Αχαΐα.

Ο περιβάλλον χώρος παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής είναι σε άσχημη κατάσταση από ακαθάριστα χόρτα και σκουπίδια σε πολλά σημεία με μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς. Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.

Εκ του ΔΣ

Ο πρόεδρος Δημήτριος Μπαρμπούνης,

Η γραμματέας Ιωάννα Κούρτη.

