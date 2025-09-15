Κάνουν μπάνιο κατά δεκάδες στην αρχή της Πλαζ, δίπλα σε αγωγό λυμάτων - Καμία προειδοποίηση από τον δήμο - ΦΩΤΟ

Παρά το γεγονός ότι από τον Ιούλιο έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό κολύμβησης για συγκεκριμένες περιοχές της Αχαΐας, αρκετοί Πατρινοί εξακολουθούν ακόμη και σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, να επιλέγουν τις συγκεκριμένες παραλίες για το μπάνιο τους.

Η απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκδόθηκε ύστερα από ελέγχους στα θαλάσσια ύδατα, οι οποίοι κατέδειξαν ότι αυτά δεν πληρούν τα προβλεπόμενα όρια ποιότητας, με αποτέλεσμα να κρίνονται ακατάλληλα για κολύμβηση.

Στην ανακοίνωση, που έχει αναρτηθεί και στη «Διαύγεια», τονίζεται ρητά ότι για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας απαγορεύεται η κολύμβηση για όλη τη θερινή περίοδο 2025 στην περιοχή από τη θέση «Τσαούση» (στροφή Ροϊτίκων) μέχρι και το Κολυμβητήριο της Αγυιάς στην Πάτρα, στις εκβολές του ποταμού Πείρου στη Δυτική Αχαΐα, καθώς και σε απόσταση 200 μέτρων αριστερά του ποταμού Μεγανίτη στο Αίγιο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια τακτική, απαγορεύεται το μπάνιο σε όλα τα λιμάνια και τα μόνιμα αγκυροβόλια της Αχαΐας.