Κάνουν μπάνιο κατά δεκάδες στην αρχή της Πλαζ, δίπλα σε αγωγό λυμάτων - Καμία προειδοποίηση από τον δήμο - ΦΩΤΟ

Δεν έχουν τοποθετηθεί κάποιες ταμπέλες που να αποτρέπουν την κολύμβηση στο σημείο
Παρά το γεγονός ότι από τον Ιούλιο έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό κολύμβησης για συγκεκριμένες περιοχές της Αχαΐας, αρκετοί Πατρινοί εξακολουθούν ακόμη και σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, να επιλέγουν τις συγκεκριμένες παραλίες για το μπάνιο τους.
Η απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκδόθηκε ύστερα από ελέγχους στα θαλάσσια ύδατα, οι οποίοι κατέδειξαν ότι αυτά δεν πληρούν τα προβλεπόμενα όρια ποιότητας, με αποτέλεσμα να κρίνονται ακατάλληλα για κολύμβηση.
Στην ανακοίνωση, που έχει αναρτηθεί και στη «Διαύγεια», τονίζεται ρητά ότι για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας απαγορεύεται η κολύμβηση για όλη τη θερινή περίοδο 2025 στην περιοχή από τη θέση «Τσαούση» (στροφή Ροϊτίκων) μέχρι και το Κολυμβητήριο της Αγυιάς στην Πάτρα, στις εκβολές του ποταμού Πείρου στη Δυτική Αχαΐα, καθώς και σε απόσταση 200 μέτρων αριστερά του ποταμού Μεγανίτη στο Αίγιο.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια τακτική, απαγορεύεται το μπάνιο σε όλα τα λιμάνια και τα μόνιμα αγκυροβόλια της Αχαΐας.
Ωστόσο, η εικόνα στις παραλίες δείχνει μια διαφορετική πραγματικότητα. Καθημερινά, δεκάδες Πατρινοί συνεχίζουν να βουτούν στα συγκεκριμένα νερά, παρά τις σαφείς οδηγίες των αρχών. Η αλήθεια είναι πως κατά το ρεπορτάζ του THEBEST στην κατάμεστη Πλαζ το μεσημέρι της Δευτέρας, δεν διαπιστώσαμε καμία ειδοποίηση (ταμπέλα ή άλλο τρόπο ενημέρωσης) ειδικά κατά μήκος του επίμαχου θαλάσσιου τμήματος που βρίσκεται πολύ κοντά σε αγωγό ομβρίων (ενδεχομένως και όχι μόνο) υδάτων.
Η συνήθεια, η εγγύτητα των περιοχών στο κέντρο της Πάτρας και οι υψηλές θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου φαίνεται πως υπερτερούν των προειδοποιήσεων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν ότι «κολυμπούν χρόνια» στα ίδια σημεία χωρίς να έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, δείχνοντας να υποτιμούν τον κίνδυνο.
Η στάση αυτή, ωστόσο, πιθανότατα εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία, καθώς η παρουσία μικροβίων ή άλλων επιβαρυντικών παραγόντων στα θαλάσσια ύδατα μπορεί να προκαλέσει μολύνσεις και άλλες παθήσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της κολυμβητικής περιόδου, υπενθυμίζοντας πως οι απαγορεύσεις δεν εκδίδονται τυχαία αλλά αποτελούν μέτρα πρόληψης και προστασίας του κοινού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr