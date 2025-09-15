Back to Top
Κάρυστος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Τραυμάτισε με μαχαίρια την σύζυγό του

Η γυναίκα κατήγγειλε την επίθεση στην Άμεση Δράση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σε οικισμό της Καρύστου σημειώθηκε άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, όπου 60χρονος σύζυγος τραυμάτισε με μαχαίρια την 49χρονη σύζυγό του.

Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε χτες Κυριακή στις 15/9. Η γυναίκα κατήγγειλε την επίθεση στην Άμεση Δράση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Ο 60χρονος τραυμάτισε την σύζυγό του με δύο μαχαίρια

Πληροφορίες της ertnews.gr, αναφέρουν ότι το θύμα τους είπε μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον 60χρονο σύζυγό της, αυτός την χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα, και στο αποκορύφωμα που καβγά, με δύο μαχαίρια που πήρε από την κουζίνα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές. Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button. Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.

#tags Ενδοοικογενειακή βία Κάρυστος

