ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάντηση της Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της Φεράρι, της Πόρσε και των 11 ακινήτων - “Να μας αφήσετε ήσυχους”

Έντονη είναι η αντίδραση της Πόπης Σεμερτζίδου και του συντρόφου της, μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που αφορά την υπόθεση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και σύμφωνα με το οποίο δεσμεύεται η περιουσία τους.

Η Αρχή αποφάσισε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων προσώπων, αξίας που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρείται ότι δεν κατευθύνθηκε ποτέ στους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους είχε εγκριθεί μέσω επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, την περίοδο 2019-2024, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έλαβαν συνολικά περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις. Από αυτά, τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζουν ασυμφωνίες ως προς τη χρήση τους. Ως εκ τούτου, δεσμεύτηκαν τόσο τα περιουσιακά στοιχεία των φερόμενων πρωταγωνιστών, όσο και συγγενικών τους προσώπων, μαζί με την περιουσία της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν ιδρύσει.

Η δέσμευση αφορά μεταξύ άλλων 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα, καθώς και πολυτελή οχήματα, ανάμεσά τους μία Ferrari, μία Porsche και ακόμη 30 αυτοκίνητα που εκμεταλλεύονταν εμπορικά μέσω μισθώσεων.

"Μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος"

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή "Live News", η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου, σημειώνει:

"Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή".



"Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λένε σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω", καταλήγει.