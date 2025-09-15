ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάντηση της Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της Φεράρι, της Πόρσε και των 11 ακινήτων - “Να μας αφήσετε ήσυχους”

"'Οταν αποδειχθεί ότι έχω δίκιο θα σας πλακώσω στις αγωγές και στις μηνύσεις και μετά θα λέτε επί 40 μέρες συγγνώμη και σίγουρα θα πληρώνετε" λέει ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας
Έντονη είναι η αντίδραση της Πόπης Σεμερτζίδου και του συντρόφου της, μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που αφορά την υπόθεση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και σύμφωνα με το οποίο δεσμεύεται η περιουσία τους.
Η Αρχή αποφάσισε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων προσώπων, αξίας που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρείται ότι δεν κατευθύνθηκε ποτέ στους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους είχε εγκριθεί μέσω επιδοτήσεων.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, την περίοδο 2019-2024, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έλαβαν συνολικά περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις. Από αυτά, τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζουν ασυμφωνίες ως προς τη χρήση τους. Ως εκ τούτου, δεσμεύτηκαν τόσο τα περιουσιακά στοιχεία των φερόμενων πρωταγωνιστών, όσο και συγγενικών τους προσώπων, μαζί με την περιουσία της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν ιδρύσει.
Η δέσμευση αφορά μεταξύ άλλων 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα, καθώς και πολυτελή οχήματα, ανάμεσά τους μία Ferrari, μία Porsche και ακόμη 30 αυτοκίνητα που εκμεταλλεύονταν εμπορικά μέσω μισθώσεων.
"Μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος"
Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή "Live News", η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου, σημειώνει:
"Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή".
"Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λένε σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω", καταλήγει.
Από την πλευρά του, ο σύντροφος της κ. Σεμερτζίδου επιμένει πως είναι αθώοι και απειλεί με "βαριές" αγωγές και μηνύσεις.
Όπως είπε ο ίδιος ο Χρήστος Μαγειρίας στο Open, "πιέστηκε ο εισαγγελέας να φτάσει σε αυτό το πόρισμα γιατί τα ΜΜΕ έπεσαν πάνω τους και ήθελαν να χτυπήσουν την κυβέρνηση και να καταστρέψουν και τους ίδιους". Μάλιστα, είπε πως θα φανεί ότι είναι αθώοι και τότε θα υπάρξουν μηνύσεις και αγωγές κατά των ΜΜΕ.
Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η εκπομπή "Καθαρές Κουβέντες", ο κ. Μαγειρίας είπε: "Όταν γίνεται ένας όχλος, ένας ντόρος, χωρίς να υπάρχει τίποτα, τι θα κάνει ο εισαγγελέας; Σου λέει κάτσε να ψάξω εκεί πέρα, όλοι λένε ότι έκανε απάτη ο Μαγειρίας, κάτσε να τον ψάξω. Αυτό επιδιώκατε εσείς στα κανάλια και όλοι αυτοί που το έσπρωχναν, να γίνει κάποια οικονομική καταστροφή στον κ. Μαγειρία. Ε, όταν αποδειχθεί ότι ο κ. Μαγειρίας έχει δίκιο θα σας πλακώσει στις αγωγές και στις μηνύσεις και μετά θα λέτε επί 40 μέρες και εσείς συγγνώμη στην οικογένεια Μαγειρία και σίγουρα θα πληρώνετε. Γιατί αν δεν είμαι νόμιμος εγώ δεν είναι κανένας σε όλη την Ευρώπη".
Και κατέληξε: "Έχω μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτε στα χαρτιά, ούτε καπνός, ούτε δηλώνω πλαστά βοσκοτόπια".
