Πάτρα: Πέθανε ο καταδικασμένος για τις δολοφονίες των Κωνσταντίνας Κουλούρη και Ρεγγίνας Παπανδρέου

Ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα που συγκλόνισαν την Πάτρα πριν από χρόνια επανέρχεται στη μνήμη, με τον θάνατο του δράστη.

Ο 36χρονος τότε Κώστας Κουτρουμπάνος, που είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια για τη δολοφονία των ηλικιωμένων Κωνσταντίνας Κουλούρη και Ρεγγίνας Παπανδρέου, έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Κουτρουμπάνος είχε συλληφθεί μετά από πολύκροτη προανακριτική διαδικασία, μαζί με την τότε σύντροφό του, και καταδικάστηκε για τα δύο ειδεχθή εγκλήματα που σόκαραν την τοπική κοινωνία.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στις 25 Αυγούστου είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Μαλανδρίνου σε νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Με αφορμή τον θάνατο του ανθρώπου που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της μητέρας του, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση ο ναυτιλιακός πράκτορας Γιάννης Κουλούρης.

Η ανάρτησή του έγινε μετά την είδηση του θανάτου του Κώστα Κουτρουμπάνου: "Έφυγες παίρνοντας μαζί όλες τις αμαρτίες σου, όμως σε μένα άφησες παντοτινά βαθύ πόνο… Εκεί ψηλά πήγαινε να την βρεις, γονάτισε μπροστά της και ζήτησέ της συγχώρεση. Η Μάνα μου θα σε συγχωρέσει που της πήρες τη ζωή με τον πιο βάναυσο τρόπο, όπως και της αείμνηστης δασκάλας Ρεγγίνας Παπανδρέου… και θα σε συγχωρέσει διότι βρίσκονται και οι δύο κοντά στην Παναγιά μας για το Θεάρεστο έργο τους που πρόσφεραν εν ζωή…

Εγώ δεν θα σας συγχωρέσω Κ.Κ και την συνένοχο σου Γ.Θ και γράφω μόνο τα αρχικά σας διότι έχετε αφήσει στην κοινωνία το παιδί σας που πρέπει να προστατευτεί και να στηριχτεί…

Δικαιολογώ την ανάρτησή μου στο διαδίκτυο με κατάθεση ψυχής και ενημέρωσης προς τους φίλους μου που με στήριξαν αυτά τα χρόνια στους δικαστικούς αγώνες…"