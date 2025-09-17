Πάτρα- Κάτω από το γεφυράκι της Πατρέως: Σκηνικό εγκατάλειψης στην καρδιά της πόλης- ΦΩΤΟ

Σκηνικό εγκατάλειψης αντικρίζει κανείς περνώντας από το γεφυράκι της οδού Ηφαίστου, κάτω από τις σκάλες της Πατρέως. Ένα όμορφο πέρασμα, στο κέντρο της Πάτρας, που όμως η εικόνα του προκαλεί αποστροφή.

Στο πλακόστρωτο διακρίνονται ακαθαρσίες και σκουπίδια, ακόμα και ούρα και περιττώματα που τα ίχνη τους είναι εμφανή. Στους τοίχους του γεφυριού κυριαρχούν τα γκράφιτι αλλά και πρόχειρες επιγραφές με συνθήματα που αλλοιώνουν την εικόνα του, ειδικά σε μια περιοχή με αυξημένη κίνηση, όπου περνά καθημερινά πλήθος κόσμου, καθώς από τη μια πλευρά υπάρχει ο Ιερός Ναός της Παντάνασσας και από την άλλη ο πεζόδρομος της Ηφαίστου με τα καταστήματα εστίασης.

Παράλληλα, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, το γεφυράκι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει μετατραπεί και σε χώρο παρκαρίσματος τόσο από αυτοκίνητα που ψάχνουν… σκιά (;), όσο και από δίκυκλα.

Το γεφυράκι της Ηφαίστου δεν αξίζει να είναι συνώνυμο με τη βρωμιά και την εγκατάλειψη, αλλά με την ιστορικότητα και την ομορφιά που κουβαλά το κέντρο της πόλης.

Το thebest.gr ήρθε σε επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μιχάλη Αναστασίου. «Ο καθαρισμός στο συγκεκριμένο σημείο είναι συχνός, έως και τρεις φορές την εβδομάδα. Τώρα, εάν εμείς καθαρίσουμε και μετά πάνε πάλι και ουρούν και αφοδεύουν, έχει να κάνει με την παιδεία και την ατομική ευθύνη του καθενός. Το ίδιο συμβαίνει και στο Θέατρο Απόλλων, εμείς καθαρίζουμε και πηγαίνουν μετά και κάνουν ότι κάνουν», απάντησε σχετικά με το θέμα.