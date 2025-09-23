Πάτρα: Το σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ με τις ανήλικες να εξαναγκάζουν την 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια

Σοκ προκαλεί το βίντεο από το bullying που δέχτηκε 13χρονη προ ημερών στην Πάτρα και για το οποίο έγιναν τέσσερις συλλήψεις.

Ανήλικες εξανάγκασαν τη 13χρονη να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια και κατέγραφαν το περιστατικό σε κινητό.

Για την υπόθεση η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις ανήλικες ηλικίας 15,14,14 και 13 ετών.

Η 13χρονη είναι ανιψιά της Πατρινής, πρώην σταρ Ελλάς Διονυσίας Κουκίου. Στο βίντεο που κοινοποίησε η κα Κουκίου αναφέρεται στο σοβαρό ζήτημα του εκφοβισμού.