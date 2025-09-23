Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Το σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ με τις ανήλικες να εξαναγκάζουν την 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια

Πάτρα: Το σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ με τις ανήλ...

Για το συμβάν συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικες

Σοκ προκαλεί το βίντεο από το bullying που δέχτηκε 13χρονη προ ημερών στην Πάτρα και για το οποίο έγιναν τέσσερις συλλήψεις.

Ανήλικες εξανάγκασαν τη 13χρονη να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια και κατέγραφαν το περιστατικό σε κινητό.

Για την υπόθεση η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις ανήλικες ηλικίας 15,14,14 και 13 ετών.

Η 13χρονη είναι ανιψιά της Πατρινής, πρώην σταρ Ελλάς Διονυσίας Κουκίου. Στο βίντεο που κοινοποίησε η κα Κουκίου αναφέρεται στο σοβαρό ζήτημα του εκφοβισμού.

 

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Welcome to Byzantium: Ερευνητικές διασταυρώσεις στην Πάτρα στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025

Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Επείγουσα αντικατάσταση αγωγού στην Παντοκράτορος- Πού, ποιες ώρες και για πόσες μέρες δεν θα έχει νερό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αστυνομία Διονυσία Κουκίου Σχολικός Εκφοβισμός

Ειδήσεις