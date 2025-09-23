Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Νέα Μανωλάδα: Συναγερμός για πιθανά κρούσματα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα

Τουλάχιστον 120 ζωντανά φέρονται να έχουν τα συμπτώματα

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους κτηνοτρόφους στη Νέα Μανωλάδα της Ηλείας καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, εμφανίζονται συμπτώματα σε αιγοπρόβατα που παραπέμπουν σε αυτά της ευλογιάς.

Τουλάχιστον 120 ζωντανά φέρονται να έχουν τα συμπτώματα της ευλογιάς, ωστόσο αυτό θα επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ήδη οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα και από τη Διεύθυνση της Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηλείας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης και σε άλλα κοπάδια…

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νέα Μανωλάδα Ευλογιά Αιγοπροβάτων

