Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν τα πρώτα χιόνια

Ο καιρός ετοιμάζεται να μας θυμίσει ότι το φθινόπωρο είναι εδώ, αφού και την Τρίτη θα επικρατήσουν βροχές, ενώ από το ξημέρωμα της Πέμπτης, έρχεται νέα ισχυρή κακοκαιρία που φέρνει ακόμα και χιόνια στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Αναλυτικά, τοπικές βροχές αύριο και την Τετάρτη με ήπιες θερμοκρασίες και τους ανέμους να μην δημιουργούν προβλήματα στα πελάγη.

Σύμφωνα με τον Παρανό Χρυσόστομο, Γεωλόγο – Μετεωρολόγο θα υπάρξει αλλαγή του σκηνικού από το ξημέρωμα της Πέμπτης και από τα δυτικά, με νέα, ισχυρή κακοκαιρία να προκαλεί βροχές και καταιγίδες με τοπικά έντονα φαινόμενα ενώ τα πρώτα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Πρόγνωση για την Τρίτη

Για αύριο Τρίτη, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Χαλκιδική, την Εύβοια και τοπικά στην ανατολική Στερεά αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα έως 6 και τοπικά 7.

Πρόγνωση για την Τετάρτη

Στα ηπειρωτικά ανατολικά της Πίνδου παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο τα 4 με 5, από βόρειες διευθύνσεις.

Πρόγνωση για την Πέμπτη

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά ενώ θα αγγίξει και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί θυελλώδεις έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι έως 7 μποφόρ στα Κύθηρα και ανατολικοί στο βόρειο Αιγαίο έως 6.