Καιρός: Βροχές μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα – Κακοκαιρία τύπου «Π» θα χτυπήσει τη χώρα

Βροχερό θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θόδωρος Κολυδάς μέσα στις επόμενες ημέρες κακοκαιρία τύπου «Π» θα χτυπήσει τη χώρα μας. Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει ότι με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του “Π”) . Τονίζει μάλιστα ότι το βροχερό σκηνικό θα υποχωρήσει την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου.

