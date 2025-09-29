Καιρός: Βροχές μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα – Κακοκαιρία τύπου «Π» θα χτυπήσει τη χώρα

Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει ότι με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος
Βροχερό θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θόδωρος Κολυδάς μέσα στις επόμενες ημέρες κακοκαιρία τύπου «Π» θα χτυπήσει τη χώρα μας.
Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει ότι με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του “Π”) .
Τονίζει μάλιστα ότι το βροχερό σκηνικό θα υποχωρήσει την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος καιρός. Στις
υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια,
τα ανατολικά ηπειρωτικά τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα
σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.
Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά
θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο
νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα
Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις
περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα
Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
