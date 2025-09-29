Πάτρα: Παιδιά του Σκαγιοπουλείου βρήκαν ζεστή αγκαλιά- Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δόθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δόθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες δυο παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών, και αυτό έχει αποτύπωμα πατρινό.

Πρόκειται για παιδιά που ήταν τρόφιμοι του Σκαγιοπούλειου Ιδρύματος, με εισαγγελική εντολή, και βρίσκονταν σε αυτό, από τις ηλικίες των 6 και 7 ετών, αντίστοιχα.

Τα δυο παιδιά, δόθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του νέου νόμου, που ανοίγει ευκολότερα την πόρτα μιας οικογένειας για παιδιά που σε ιδρύματα. Το πρώτο παιδί δόθηκε για αναδοχή πριν δυο μήνες και το δεύτερο πριν ενάμισι περίπου μήνα, ενώ να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για αδέλφια.

«Η Κλαίρη Τζιομάκη, προϊσταμένη της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας, ήταν εκείνη που ασχολήθηκε με το ζήτημα. Όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, δηλαδή ελέγξαμε διεξοδικά και λεπτομερώς τις οικογένειες, δόθηκε το πράσινο φως για την αναδοχή. Τα παιδιά είναι πολύ ευχαριστημένα και όπως μας λένε έχει αλλάξει η ζωή τους. Έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία τους» ανέφερε στο thebest.gr ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ∆υτικής Ελλάδας, Νίκος Σταθακόπουλος.

«Ο ρόλος του Κέντρου δεν σταματά στην τυπική διαδικασία της αναδοχής. Η φροντίδα συνεχίζεται και μετά, καθώς η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειες που τα υποδέχονται. Με επισκέψεις στο σπίτι, συζητήσεις και συνεχή παρουσία, οι κοινωνικοί λειτουργοί παρακολουθούν από κοντά τις συνθήκες διαβίωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αγάπης, ασφάλειας και σταθερότητας» προσθέτει.

Αυτή τη στιγμή, στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Αρρένων, φιλοξενούνται 25 παιδιά και 21 παιδιά στο Θηλέων. «Υπάρχουν οι προοπτικές και για άλλες αναδοχές, αλλά κακά τα ψέματα, οι πλειοψηφία θέλει βρέφη».