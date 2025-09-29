Θα γεμίσουν οι δρόμοι... κολοκύθες! Η Πάτρα ετοιμάζεται για τη 2η παρέλαση Halloween- - «Να γίνει θεσμός για την πόλη»

Για τη φετινή διοργάνωση της παρέλασης Halloween στην Πάτρα, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μίλησε στο thebest.gr η διοργανώτρια Μαρία Γεωργοπούλου.

Όπως αναφέρει, η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 20:30 και σημείο εκκίνησης τη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Τριών Ναυάρχων. Παρότι το Halloween φέτος πέφτει καθημερινή, η εκδήλωση μεταφέρθηκε το Σάββατο για να διευκολυνθεί η συμμετοχή του κοινού. Όπως τονίζει η κ. Γεωργοπούλου, «αυτή η απόφαση θα ισχύει και για τα επόμενα χρόνια».

Στόχος να περάσει καλά ο κόσμος

Η βασική επιδίωξη της διοργάνωσης είναι να προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία σε όσους συμμετάσχουν και να καθιερωθεί η παρέλαση ως θεσμός στην πόλη. «Η πρώτη χρονιά είχε θετική ανταπόκριση και φέτος υπάρχει η ελπίδα για ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή» δηλώνει η Μαρία Γεωργοπούλου. «Η παρέλαση έχει έναν ψυχαγωγικό χαρακτήρα και δεν επιδιώκει κάποιο ανταγωνιστικό ή εμπορικό πλαίσιο. Είναι μια ευκαιρία για έκφραση, δημιουργικότητα και διασκέδαση» αναφέρει η διοργανώτρια.

Ανοιχτή συμμετοχή με απλή προϋπόθεση

Για να συμμετάσχει κάποιος στην παρέλαση δεν απαιτείται κάποια εγγραφή ή δήλωση. Αρκεί να φοράει μια αμφίεση σχετική με το θέμα και να έχει το κατάλληλο μακιγιάζ. Όπως εξηγεί η κ. Γεωργοπούλου, «πρόκειται για μια γιορτή ανοιχτή σε όλους και είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτός ο χαρακτήρας. Την ονομάζουμε Ημέρα των Φαντασμάτων και καλούμε τον κόσμο να έρθει όπως νιώθει. Το ζητούμενο είναι να συμμετέχει», σημειώνει.

Προσπάθεια για περισσότερη υποστήριξη

Η διοργανωτική ομάδα έχει έρθει σε επαφή με τον Δήμο Πατρέων για την παροχή μουσικής κατά τη διάρκεια της παρέλασης. «Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση, αλλά υπάρχει προσδοκία ότι θα υπάρξει κάποια στήριξη» σημειώνει η κ. Γεωργοπούλου και προσθέτει «θα θέλαμε να υπάρχει μουσική στην πορεία ώστε να δημιουργηθεί μια πιο εορταστική ατμόσφαιρα».

Οργάνωση λίγο πριν την εκδήλωση

Λίγες ημέρες πριν την παρέλαση, τα μέλη της ομάδας θα συναντηθούν για να συζητήσουν τις τελικές λεπτομέρειες και να φροντίσουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. «Η εκδήλωση στηρίζεται κυρίως στον εθελοντισμό και την πρωτοβουλία των συμμετεχόντων, χωρίς επίσημη χρηματοδότηση ή μεγάλο προϋπολογισμό» υπογραμμίζει.

Το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση είναι ήδη αυξημένο και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι η Πάτρα θα αγκαλιάσει για ακόμη μία χρονιά τη διαφορετική αυτή παρέλαση, που φέρνει χρώμα και φαντασία στην πόλη.