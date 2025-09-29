Καιρός: Με ψύχρα ξεκινάει η εβδομάδα - Έρχονται πολλές βροχές από Πέμπτη

Σύμφωνα με το Meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής χθες μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκε στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Ωστόσο σημείωσε ότι το τελευταίο 12ωρο έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο .

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίχθηκε η πρώτη κακοκαιρία του Φθινοπώρου, καθώς όπως εξήγησε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το σύστημα κινήθηκε αργά και έδωσε τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοιχτά του Ιονίου.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid02TPLwPQZK6EA95pHvYEspJPjLGR1Z9ikH7rQaYxsKTBd3jP8yvcFHDV3xTcN7zcV1l&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Το γεγονός ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για πλημμυρικά φαινόμενα και έντονη κακοκαιρία έπεσαν έξω δεν έμεινε ασχολίαστο από τον κ. Τσατραφύλλια, ο οποίος σε νέα του ανάρτηση ανέφερε πως «έχουμε φτάσει σε σημείο να γκρινιάζουμε γιατί σήμερα δεν είχαμε πλημμύρες αφού ήχησε το 112. Να ενημερώσω ότι μέχρι τώρα έχουν πέσει πάνω από 110 τόνους νερό ανά στρέμμα στην Ηλεία και πάνω από 100 τόνους στη Ζάκυνθο».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid02k188dx6PxB2dTfPCZp7eh4ZnW2KUQtG8eU3eP1tmMmHBJUr3iQDRWyrTKwwfdaLrl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρεται στα 118mm βροχής σημειώθηκαν ήδη μέχρι και τις 19:00 της Κυριακής στο μετεωρολογικό Σταθμό της Ζακύνθου, ενώ κάνει λόγο για νέα διαταραχή που αναμένεται από την Πέμπτη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Τα 118 mm βροχής σημειώθηκαν ήδη μέχρι και τις 19:00 της Κυριακής στο μετεωρολογικό Σταθμό της Ζακύνθου του <a href="https://twitter.com/meteogr?ref_src=twsrc%5Etfw">@meteogr</a> .<br> Τα ίδια περίπου ύψη βροχής καταγράφονται και από τον δορυφόρο της JAXA . <br>Περισσότερα στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του <a href="https://twitter.com/Starchannelnew1?ref_src=twsrc%5Etfw">@Starchannelnew1</a> με τον <a href="https://twitter.com/spyroslamprou1?ref_src=twsrc%5Etfw">@spyroslamprou1</a>… <a href="https://t.co/1JoO9hz7k8">pic.twitter.com/1JoO9hz7k8</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1972336426701181368?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Προειδοποίηση για πολλές βροχές και τοπικές καταιγίδες από Πέμπτη και από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ «και έπεται συνέχεια», όπως γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook στην οποία προσθέτει ότι «οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικώς χαμηλά επίπεδα και το ανάλογο ντύσιμο και η ομπρέλα είναι απαραίτητα».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKanteresNikos%2Fposts%2Fpfbid0chcF2Tmf1E3fWujZrJYxtAphZ5Z1PPq8caPzqnzyPDaEeV8z9bRV41i7da3ES6J5l&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Ο Καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τμήματα (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Εύβοια, Σποράδες και πιθανόν σε Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 20 βαθμούς), 14 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 24 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο έως τους 26 βαθμούς), 17 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Αιγαίο τοπικά έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.