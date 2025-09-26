Back to Top
Πάτρα: Το κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου στο παλιό λιμάνι, θα παραμείνει κλειστό και στις 29 και 30/9

Λόγω των εργασιών ανακαίνισης

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι το κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου Πατρέων που λειτουργεί στο συνεδριακό κέντρο στο παλιό λιμάνι, θα παραμείνει κλειστό και το διήμερο Δευτέρας 29 και Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω των εργασιών ανακαίνισης.

Υπενθυμίζεται, ότι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου το ΚΕΠ Μεσσάτιδας θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, ενώ το ΚΕΠ Ρίου, θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

 

Για θεώρηση γνησίου υπογραφής, τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση.

