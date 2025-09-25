Δήμος Πατρέων: Ποια ΚΕΠ θα είναι κλειστά λόγω εργασιών

Για θεώρηση γνησίου υπογραφής, τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων.
Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου το ΚΕΠ Μεσσάτιδας θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης.
Επίσης, το ΚΕΠ Ρίου, θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.
