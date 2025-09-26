Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Pink the City- Η διαδρομή αλλάζει, το μήνυμα παραμένει ίδιο: Πρόληψη για όλους- Πρόληψη παντού…

Οι online εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει!

Για 13η συνεχόμενη χρονιά, η Πάτρα ντύνεται στα ροζ και στέλνει παντού το μήνυμα της Πρόληψης, της Έγκαιρης Διάγνωσης και της αλληλεγγύης απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

"Η φετινή μας πορεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 με σημείο εκκίνησης την πλατεία Γεωργίου Ά. Από τις 10:30 π.μ. θα συγκεντρωνόμαστε με μουσική, δρώμενα και πολλές εκπλήξεις, ενώ η κυκλική πορεία θα ξεκινήσει στις 11:30 π.μ. και θα καταλήξει και πάλι στην πλατεία Γεωργίου Ά.

Το PINK THE CITY δεν είναι απλώς μια πορεία: είναι ένας θεσμός που ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας, με σκοπό να στηρίξουμε όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν τον καρκίνο του μαστού, να τιμήσουμε όσες δεν είναι πια μαζί μας και να ενδυναμώσουμε το μήνυμα ότι Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ.

Σας περιμένουμε να περπατήσουμε όλοι μαζί, να γεμίσουμε την πόλη ροζ και να στείλουμε το μήνυμα πιο δυνατά από ποτέ: Κανείς δεν είναι μόνος σε αυτό τον Αγώνα Ζωής!

Το περίπτερο εγγραφών μας ,στην πλατεία Γεωργίου Ά, θα λειτουργήσει από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, όπου θα σας περιμένουν οι εθελοντές μας για να κάνετε την εγγραφή σας εκεί.

ON LINE ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Ώρα έναρξης Εκδηλώσεων 10:30 π.μ.
Ώρα εκκίνησης Περιπάτου 11:30 π.μ.

Πλατεία Γεωργίου Α΄" αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Άλμα Ζωής.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Pink the City Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας

