To Pink the City αλλάζει πιάτσα- Από τα Ψηλά Αλώνια στην Πλατεία Γεωργίου- Η διέλευση από την πεζοδρομημένη Μαιζώνος

Η αφετηρία αλλάζει, από τα Ψηλαλώνια στην πλατεία Γεωργίου. Το Pink the City από το «Άλμα Ζωής», μετά από 13 χρόνια αλλάζει διαδρομή, αλλά το μήνυμα παραμένει αμετάβλητο, Πρόληψη Παντού- Πρόληψη για όλους!

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η καθιερωμένη εκδήλωση ενημέρωσης, και ευαισθητοποίησης ενάντια στον καρκίνο του μαστού φέρνει αλλαγές, με τους διοργανωτές να υπόσχονται μια πιο δυναμική και εντυπωσιακή πορεία, με δραστηριότητες, εκπλήξεις και στιγμές αλληλεγγύης. Έτσι, για πρώτη φορά, η αφετηρία και ο τερματισμός της πορείας ζωής, θα είναι η πλατεία Γεωργίου, ενώ η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι, από την πλατεία, στην πεζοδρομημένη Μαιζώνος μέχρι τη Γούναρη και από ‘κει στο πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου μέχρι την Αγίου Νικολάου ή την Κολοκοτρώνη και τέλος επιστροφή από τον πεζόδρομο της Μαιζώνος στην πλατεία Γεωργίου.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και οι εθελοντές ετοιμάζονται για μια μεγάλη γιορτή που θα συνδυάζει ψυχαγωγία και ευαισθητοποίηση. Η συμμετοχή του κοινού θεωρείται καθοριστική, καθώς κάθε βήμα και κάθε παρουσία στέλνει το μήνυμα ότι η πρόληψη είναι δύναμη που σώζει ζωές.

Μιλώντας, στο thebest.gr, η πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής Πάτρας» Αγγελική Στεφανάκη για το φετινό μήνυμα του Pink the City, αναφέρει, χαρακτηριστικά: «Το σύνθημα φέτος είναι Πρόληψη Παντού- Πρόληψη για όλους, γιατί η πρόληψη πάντα είναι το δυνατό μήνυμα και γι’ αυτήν γίνονται όλα. Για να μπει βαθιά μέσα στο μυαλό μας, η ιδέα της πρόληψης. Προλαμβάνουμε πάρα πολλά όταν έχουμε στο νου μας να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Όταν φτάσει η ώρα να έχουμε συμπτώματα, τότε το πρόβλημα έχει προχωρήσει. Το θέμα είναι να το βρούμε πάρα πολύ νωρίς, πριν καν το υποψιαστούμε».

Παράλληλες δράσεις

Το Pink the City 2025 δεν περιορίζεται μόνο στην πορεία για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Φέτος, οι διοργανωτές ετοίμασαν σειρά παράλληλων δράσεων που ενισχύουν το μήνυμα της πρόληψης και φέρνουν την κοινότητα πιο κοντά.

· Δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες να εξεταστούν προληπτικά και να ενημερωθούν για τη σημασία της πρόληψης.

· Φωταγώγηση κτιρίων σε ροζ χρώμα θα στολίσει την πόλη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό μήνυμα που συμβολίζει την ενότητα και την υποστήριξη στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

· Στην πλατεία, Πατρινοί και επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, happenings και εκπλήξεις, απολαμβάνοντας στιγμές ψυχαγωγίας και ενημέρωσης παράλληλα.