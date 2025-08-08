Στις 19 Οκτωβρίου η κεντρική εκδήλωση του Pink The City 2025

Για τις 19 Οκτωβρίου 2025, καθορίστηκε η κεντρική εκδήλωση του Pink the City 2025 που διοργανώνει πάντα με περισσή ευαισθησία και μεγάλη επιτυχία, ο Σύλλογος γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» ν. Αχαΐας με πρόεδρο την Αγγελική Στεφανάκη.

Όπως μας πληροφορεί η σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 19 Οκτωβρίου στην πλατεία Γεωργίου Α’.

«Η διαδρομή αλλάζει, το μήνυμα πάντα ίδιο, Πρόληψη για όλους, Πρόληψη παντού».