Ηλεία: Συναγερμός για νέο μέτωπο φωτιάς προς το Λαντζόι

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς έχει ξεσπάσει -σύμφωνα με την πυροσβεστική- προς το χωριό Λαντζόι του δήμου Πύργου.

Και σε αυτό το μέτωπο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, προσπαθώντας να οριοθετήσουν τη φωτιά.

Το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο και πλησιάζει επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια της περιοχής.

ΠΗΓΗ patrisnews.com

