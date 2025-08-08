Ηλεία: Συναγερμός για νέο μέτωπο φωτιάς προς το Λαντζόι

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι...
Νέο μέτωπο πυρκαγιάς έχει ξεσπάσει -σύμφωνα με την πυροσβεστική- προς το χωριό Λαντζόι του δήμου Πύργου.
Και σε αυτό το μέτωπο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, προσπαθώντας να οριοθετήσουν τη φωτιά.
Το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο και πλησιάζει επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια της περιοχής.
ΠΗΓΗ patrisnews.com
