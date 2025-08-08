Ισχυροί άνεμοι «καίνε» τη Δυτική Ελλάδα- Προειδοποίηση Ν. Σερέτη

Επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και μικρή βελτίωση στις 15-16 Αυγούστου
Μετά από σχετικά ήπιες ημέρες, η Δυτική Ελλάδα μπαίνει σε φάση υψηλών θερμοκρασιών που θα αγγίζουν ακόμα και τους 39°C και ισχυρών ανέμων που τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.
Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, ειδικά για περιοχές όπως η Πάτρα, η Αχαΐα και η Ηλεία, όπου η ξηρασία επιβαρύνει το ήδη δυσμενές καιρικό σκηνικό.
Μικρή ανάσα αναμένεται στις 15 και 16 Αυγούστου, πριν επιστρέψει η ένταση έως τα τέλη του μήνα, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, ο γεωλόγος-προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.
Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Μετά από ένα δεκαήμερο με θερμοκρασίες κοντά στα κλιματικά ή και λίγο κάτω από αυτά για την εποχή επίπεδα, μεταβαίνουμε σε ένα διάστημα ιδιαίτερα δύσκολο για την δυτική Ελλάδα.
*Βασικό χαρακτηριστικό οι πολύ ενισχυμένοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φθάσουν κατά τόπους τα 7-8, ίσως και τα 9bf.
*Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται μεταξύ 37-39°C, τοπικά και λίγο παραπάνω σε όλα τα δυτικά ηπειρωτικά.
*Δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κοκτέιλ με βάση τα παραπάνω δεδομένα και αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι περιοχές όπως η Πάτρα και η πεδινή Αχαΐα-Ηλεία έχουν δεχθεί την τελευταία βροχή στα τέλη Μαΐου, γίνεται αντιληπτό το δυσχερές της όλης κατάστασης.
*Μικρή αποκλιμάκωση της κατάστασης φαίνεται για 15 & 16/8 με ενδείξεις για εκ νέου κλιμάκωση ως τα τέλη του δεύτερου 10ημέρου (~ έως τις 20/8).
