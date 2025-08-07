Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια, έρχεται τριήμερο ισχυρών βοριάδων

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο
Μελτέμια και δροσιά θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών στις περισσότερες περιοχές της χώρας πλην των δυτικών, ενώ υποχωρεί η αστάθεια και θα σημειώνονται μπόρες τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα ορεινά.
Σύμφωνα μάλιστα με τους μετεωρολόγους, ειδικά την Παρασκευή τα μποφόρ στο Αιγαίο -κυρίως στις Βόρειες Κυκλάδες- δεν αποκλείεται να «πιάσουν» και εννιάρι, γεγονός που μπορεί να φέρει ακόμη και απαγορευτικό για τα πλοία λόγω του καιρού. Παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος για πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας.
Η επιστροφή του μελτεμιού θα φέρει και ανακούφιση από τη ζέστη κι ευνοϊκές συνθήκες για τις περισσότερες παράκτιες περιοχές, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.
Σε ανάρτηση του στα social media ο μετεωρολόγος του Star σημειώνει ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν αρχικά στα 6 με 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και η κορύφωση αναμένεται από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, όπου κατά τόπους – κυρίως σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, το Καρπάθιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο – οι ριπές του μελτεμιού θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.
«Καθώς δε συνοδεύεται από καταιγίδες ή ασταθείς καιρικές συνθήκες, χαρακτηρίζεται ως ένα σταθερό, δροσερό και – εν τέλει – ευεργετικό φαινόμενο για τις ημέρες που ακολουθούν», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη χθες ήταν η τελευταία μέρα που είχαμε καταιγίδες, καθώς από σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική ημέρα, με καλοκαιρία και με ενίσχυση των βοριάδων που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ αλλά και στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Εκεί μάλιστα ο βοριάς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα στις αρχές Αυγούστου 2025
Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται ο δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα την 1η Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας ΜΕΤΕΟ του ΕΑΑ. Όπως προκύπτει, με εξαίρεση αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες ξηρασίας. Μεγάλο μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Λέσβου πλήττονται από έντονη ή ακραία ξηρασία (επίπεδα 4 και 5). Σε κατάσταση μέτριας ή σημαντικής ξηρασίας (επίπεδα 2 και 3) βρίσκονται πολλές περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, καθώς και πολλά νησιά της χώρας. Μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλές βροχοπτώσεις του Ιουλίου, σχεδόν το σύνολο της χώρας βρίσκεται σε υψηλότερο για την εποχή επίπεδο ξηρασίας σε σχέση με τις αρχές του προηγούμενου μήνα.
Η αξιολόγηση των συνθηκών ξηρασίας βασίζεται στην εδαφική υγρασία του στρώματος μεταξύ 28 και 100 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια. Η περιεκτικότητα σε νερό στο στρώμα αυτό είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και απόδοση πολλών γεωργικών καλλιεργειών και αντικατοπτρίζει την επίδραση του υετού, της εξατμισοδιαπνοής και της απορροής/διήθησης νερού στο έδαφος σε ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν η εδαφική υγρασία σε αυτό το στρώμα είναι αρκετά κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μιας συγκεκριμένης περιοχής, αυτό συνεπάγεται συνθήκες (σχετικής) ξηρασίας και άρα παρατεταμένο υδατικό στρες για τις καλλιέργειες.
Με βάση τα δεδομένα εδαφικής υγρασίας της υπηρεσίας Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζουμε τον κανονικοποιημένο δείκτη απόκλισης εδαφικής υγρασίας (SSMI) λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές συνθήκες καθώς και αυτές κατά την περίοδο αναφοράς 1991-2020. Ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού κατατάσσουμε την ξηρασία στα επίπεδα 1 έως 5, τα οποία με τη σειρά υποδηλώνουν ήπια, μέτρια, σημαντική, έντονη και ακραία ξηρασία. Οι καταστάσεις αυτές έχουν σχετική και όχι απόλυτη έννοια. Για παράδειγμα, αν η εδαφική υγρασία είναι αρκετά χαμηλή για τα δεδομένα μιας περιοχής την συγκεκριμένη περίοδο του έτους, τότε ενδέχεται να έχουμε έως και ακραία ξηρασία χωρίς να είναι τελείως ξερό το έδαφος. Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης SSMI είναι ελαφρώς αρνητικός ή θετικός, τότε βρισκόμαστε σε κανονικές για την εποχή συνθήκες, ενώ αν είναι σημαντικά θετικός τότε έχουμε πλεόνασμα υγρασίας στο έδαφος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ελλείψει επιτόπιων παρατηρήσεων οι τιμές εδαφικής υγρασίας αποτελούν εκτίμηση εξειδικευμένου μοντέλου για την επιφάνεια της Γης (ERA5-Land) και κατά τόπους ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες.
Επίπεδα ξηρασίας στην Ελλάδα κατά την 1η Αυγούστου 2025. Οι περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση σχετικής ξηρασίας είναι χρωματισμένες σύμφωνα με την 5-βάθμια κλίμακα στο άνω δεξιά άκρο του χάρτη. Περιοχές όπου η εδαφική υγρασία είναι σημαντικά πάνω από τ
Ο καιρός σήμερα
Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Δυτικής Θεσσαλίας..
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 31 βαθμούς), 25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 21 έως 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια τμήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα γύρω ορεινά περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.
Ο καιρός την Παρασκευή 8 Αυγούστου
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 9 Αυγούστου
Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Ο καιρός την Κυριακή 10 Αυγούστου
Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
