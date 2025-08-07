Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια, έρχεται τριήμερο ισχυρών βοριάδων

Μελτέμια και δροσιά θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών στις περισσότερες περιοχές της χώρας πλην των δυτικών, ενώ υποχωρεί η αστάθεια και θα σημειώνονται μπόρες τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα ορεινά.

Σύμφωνα μάλιστα με τους μετεωρολόγους, ειδικά την Παρασκευή τα μποφόρ στο Αιγαίο -κυρίως στις Βόρειες Κυκλάδες- δεν αποκλείεται να «πιάσουν» και εννιάρι, γεγονός που μπορεί να φέρει ακόμη και απαγορευτικό για τα πλοία λόγω του καιρού. Παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος για πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η επιστροφή του μελτεμιού θα φέρει και ανακούφιση από τη ζέστη κι ευνοϊκές συνθήκες για τις περισσότερες παράκτιες περιοχές, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτηση του στα social media ο μετεωρολόγος του Star σημειώνει ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν αρχικά στα 6 με 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και η κορύφωση αναμένεται από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, όπου κατά τόπους – κυρίως σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, το Καρπάθιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο – οι ριπές του μελτεμιού θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

«Καθώς δε συνοδεύεται από καταιγίδες ή ασταθείς καιρικές συνθήκες, χαρακτηρίζεται ως ένα σταθερό, δροσερό και – εν τέλει – ευεργετικό φαινόμενο για τις ημέρες που ακολουθούν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη χθες ήταν η τελευταία μέρα που είχαμε καταιγίδες, καθώς από σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική ημέρα, με καλοκαιρία και με ενίσχυση των βοριάδων που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ αλλά και στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Εκεί μάλιστα ο βοριάς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.

Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα στις αρχές Αυγούστου 2025

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται ο δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα την 1η Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας ΜΕΤΕΟ του ΕΑΑ. Όπως προκύπτει, με εξαίρεση αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες ξηρασίας. Μεγάλο μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Λέσβου πλήττονται από έντονη ή ακραία ξηρασία (επίπεδα 4 και 5). Σε κατάσταση μέτριας ή σημαντικής ξηρασίας (επίπεδα 2 και 3) βρίσκονται πολλές περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, καθώς και πολλά νησιά της χώρας. Μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλές βροχοπτώσεις του Ιουλίου, σχεδόν το σύνολο της χώρας βρίσκεται σε υψηλότερο για την εποχή επίπεδο ξηρασίας σε σχέση με τις αρχές του προηγούμενου μήνα.

Η αξιολόγηση των συνθηκών ξηρασίας βασίζεται στην εδαφική υγρασία του στρώματος μεταξύ 28 και 100 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια. Η περιεκτικότητα σε νερό στο στρώμα αυτό είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και απόδοση πολλών γεωργικών καλλιεργειών και αντικατοπτρίζει την επίδραση του υετού, της εξατμισοδιαπνοής και της απορροής/διήθησης νερού στο έδαφος σε ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν η εδαφική υγρασία σε αυτό το στρώμα είναι αρκετά κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα μιας συγκεκριμένης περιοχής, αυτό συνεπάγεται συνθήκες (σχετικής) ξηρασίας και άρα παρατεταμένο υδατικό στρες για τις καλλιέργειες.

Με βάση τα δεδομένα εδαφικής υγρασίας της υπηρεσίας Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζουμε τον κανονικοποιημένο δείκτη απόκλισης εδαφικής υγρασίας (SSMI) λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές συνθήκες καθώς και αυτές κατά την περίοδο αναφοράς 1991-2020. Ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού κατατάσσουμε την ξηρασία στα επίπεδα 1 έως 5, τα οποία με τη σειρά υποδηλώνουν ήπια, μέτρια, σημαντική, έντονη και ακραία ξηρασία. Οι καταστάσεις αυτές έχουν σχετική και όχι απόλυτη έννοια. Για παράδειγμα, αν η εδαφική υγρασία είναι αρκετά χαμηλή για τα δεδομένα μιας περιοχής την συγκεκριμένη περίοδο του έτους, τότε ενδέχεται να έχουμε έως και ακραία ξηρασία χωρίς να είναι τελείως ξερό το έδαφος. Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης SSMI είναι ελαφρώς αρνητικός ή θετικός, τότε βρισκόμαστε σε κανονικές για την εποχή συνθήκες, ενώ αν είναι σημαντικά θετικός τότε έχουμε πλεόνασμα υγρασίας στο έδαφος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ελλείψει επιτόπιων παρατηρήσεων οι τιμές εδαφικής υγρασίας αποτελούν εκτίμηση εξειδικευμένου μοντέλου για την επιφάνεια της Γης (ERA5-Land) και κατά τόπους ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες.