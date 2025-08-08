Φωτιά στην Κερατέα: Μηνύματα του 112 - Πάνω από 190 πυροσβέστες στο σημείο - Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Διπλασιάστηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής



Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τις διάσπαρτες εστίες στην Κερατέα.



Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι δυνάμεις που συνδράμουν στην κατάσβεση έχουν διπλασιαστεί και επί του παρόντος επιχειρούν 190 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα. Από αέρος, 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού.



Στο σημείο βρίσκεται, επίσης πλήθος εθελοντών και έχει επίσης κινητοποιηθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».



Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια.

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Μανουτσό και Μητροπίσι στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε οικόπεδο.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 7 πεζοπόρα τμήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές.