Φωτιά στην Κερατέα: Μηνύματα του 112 - Πάνω από 190 πυροσβέστες στο σημείο - Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας με Αναβύσσου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Διπλασιάστηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τις διάσπαρτες εστίες στην Κερατέα.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι δυνάμεις που συνδράμουν στην κατάσβεση έχουν διπλασιαστεί και επί του παρόντος επιχειρούν 190 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα. Από αέρος, 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού.
Στο σημείο βρίσκεται, επίσης πλήθος εθελοντών και έχει επίσης κινητοποιηθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια.
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Μανουτσό και Μητροπίσι στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε οικόπεδο.
Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 7 πεζοπόρα τμήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές.
Γιώργος Παπανδρέου: "Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας"
Φωτιά ΤΩΡΑ στο Ριόλο Δυτικής Αχαΐας- Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής- Επιχειρούν τρία εναέρια- ΦΩΤΟ
Δήμος Πατρέων: Στο "κόκκινο" ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για το Σάββατο- Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία
Νέο μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του οικισμού Χάρβαλου Κερατέας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτόν και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Μανούτσο Κερατέας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο». Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα ζητήθηκε μέσω του 112 η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Δροσιά.
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας.
Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.
