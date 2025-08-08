Φωτιά ΤΩΡΑ στο Ριόλο Δυτικής Αχαΐας- Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής- Επιχειρούν τρία εναέρια- ΦΩΤΟ

ΝΕΟΤΕΡΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο χωριό Ριόλος Δυτικής Αχαΐας, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και από αέρος με τρία αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της πυροσβεστικής, δεν απειλούνται άμεσα σπίτια.

Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας για διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η πρώτη ενημέρωση της πυροσβεστικής στο Χ

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.