Φωτιά ΤΩΡΑ στο Ριόλο Δυτικής Αχαΐας- Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής- Επιχειρούν τρία εναέρια- ΦΩΤΟ

Σε χορτολιβαδική έκταση
ΝΕΟΤΕΡΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο χωριό Ριόλος Δυτικής Αχαΐας, όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και από αέρος με τρία αεροσκάφη πυρόσβεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της πυροσβεστικής, δεν απειλούνται άμεσα σπίτια.
Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας για διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων
Η πρώτη ενημέρωση της πυροσβεστικής στο Χ
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
φωτο από φβ Δυτική Αχαΐα
φωτο από φβ Δυτική Αχαΐα
Λένα Σαμαρά: Τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
Αθλητής πήδηξε σε φαράγγι από ύψος 31 μέτρων- Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Αχαΐα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στην 111- Tι λέει η αστυνομία
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στον Ριόλο Δυτικής Αχαΐας και στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός.
Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει σε χορτολιβαδική έκταση. Η πυροσβεστική ενεργεί με 8 οχήματα και 17 άτομα πεζοπόρο τμήμα, προκειμένου να τη θέσει υπό έλεγχο.
Στο μεταξύ σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για έντεκα Περιφέρειες, της Χώρας, ανάμεσα στις οποίες και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη επαγρύπνηση και αποφυγή δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,
Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου),
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),
Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας),
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων),
Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης),
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους),
Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης),
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr