ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Γιώργος Παπανδρέου: "Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας"

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού

Για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, αναφέρει:

Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας.

Αντώνη, Γεωργία, από καρδιάς κουράγιο και δύναμη.
Η σκέψη μου μαζί σας.

Γιώργος Α. Παπανδρέου

