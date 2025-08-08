Γιώργος Παπανδρέου: "Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας"

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού
Για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, αναφέρει:
Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας.
Αντώνη, Γεωργία, από καρδιάς κουράγιο και δύναμη.
Η σκέψη μου μαζί σας.
Γιώργος Α. Παπανδρέου
