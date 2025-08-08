Γιώργος Παπανδρέου: "Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας"

Για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, αναφέρει:

Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας.

Αντώνη, Γεωργία, από καρδιάς κουράγιο και δύναμη.

Η σκέψη μου μαζί σας.

Γιώργος Α. Παπανδρέου