Φωτιά στην Κερατέα: «Ζούσε μόνος του χωρίς ρεύμα» ο 76χρονος που κάηκε στο Τογάνι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που κατακαίει έως αυτή την ώρα την Κερατέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο 76χρονος ζούσε μόνος σε μία πλινθόκτιστη κατασκευή, χωρίς παροχή ρεύματος ή νερού, από το 2007.

Κατά τις πληροφορίες, δεν διατηρούσε επαφές με συγγενικά του πρόσωπα και ούτε η κόρη του γνώριζε ότι έμενε εκεί μόνος του σε αυτές τις συνθήκες.

Τον ηλικιωμένο εντόπισαν νεκρό πυροσβέστες.