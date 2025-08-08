Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φωτιά στην Κερατέα: «Ζούσε μόνος του χωρίς ρεύμα» ο 76χρονος που κάηκε στο Τογάνι

Φωτιά στην Κερατέα: «Ζούσε μόνος του χωρ...

Τον ηλικιωμένο εντόπισαν νεκρό πυροσβέστες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που κατακαίει έως αυτή την ώρα την Κερατέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο 76χρονος ζούσε μόνος σε μία πλινθόκτιστη κατασκευή, χωρίς παροχή ρεύματος ή νερού, από το 2007.

Κατά τις πληροφορίες, δεν διατηρούσε επαφές με συγγενικά του πρόσωπα και ούτε η κόρη του γνώριζε ότι έμενε εκεί μόνος του σε αυτές τις συνθήκες.

Τον ηλικιωμένο εντόπισαν νεκρό πυροσβέστες. 

Ειδήσεις Τώρα

Λευκός Οίκος: Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Ηλεία: Πολίτης άρπαξε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τη φωτιά

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ερέτρια της Εύβοιας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Κερατέα

Ειδήσεις