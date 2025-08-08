Φωτιά στην Κερατέα: «Ζούσε μόνος του χωρίς ρεύμα» ο 76χρονος που κάηκε στο Τογάνι

Τον ηλικιωμένο εντόπισαν νεκρό πυροσβέστες
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που κατακαίει έως αυτή την ώρα την Κερατέα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο 76χρονος ζούσε μόνος σε μία πλινθόκτιστη κατασκευή, χωρίς παροχή ρεύματος ή νερού, από το 2007.
Κατά τις πληροφορίες, δεν διατηρούσε επαφές με συγγενικά του πρόσωπα και ούτε η κόρη του γνώριζε ότι έμενε εκεί μόνος του σε αυτές τις συνθήκες.
Τον ηλικιωμένο εντόπισαν νεκρό πυροσβέστες.
