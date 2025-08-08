Back to Top
Ηλεία: Πολίτης άρπαξε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τη φωτιά

Οδηγήθηκε στο Α.Τ. Πύργου

Αναστάτωση και ένταση επικράτησε από τις πρώτες στιγμές της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Χελιδονίου και άμεσα έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολίτης φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του.

Ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.

ilialive.gr

Ειδήσεις Τώρα

