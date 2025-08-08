Back to Top
Λευκός Οίκος: Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Ο τόπος της συνόδου δεν έχει ακόμη καθοριστεί

H σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προγραμματιστεί για το τέλος της επόμενης εβδομάδας σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
 
Ο ίδιος τόνισε ότι ο τόπος της συνόδου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη.

Οι συζητήσεις για την ημερομηνία και την τοποθεσία συνεχίζονται, ενώ το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες, ενώ άγνωστο παραμένει αν θα υπάρξει εμπλοκή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ρωσική πλευρά έχει ήδη υποβάλει λίστα με αιτήματα που συνδέονται με μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Κιέβου, αλλά και την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων.

Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν θα παραχωρήσουν κανένα έδαφος που η Ρωσία έχει προσαρτήσει παράνομα.

