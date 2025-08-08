Δυτ. Αχαΐα: Ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε εκτροφές στην Λακκόπετρα

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι τέθηκε υποψία του νοσήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε τρεις γειτνιάζουσες εκτροφές στην Λακκόπετρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Έχουν ήδη ληφθεί δείγματα από κτηνιάτρους της υπηρεσίας και αναμένονται τα αποτελέσματα από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι, αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επιβεβαίωση, στο πλαίσιο των προληπτικών ενεργειών, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν ήδη ενεργοποιήσει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του νοσήματος και ξεκινούν άμεσα επιτόπιους ελέγχους επιτήρησης βάση ανάλυσης κινδύνου σε εκτροφές της περιοχής.

Η νόσος της ευλογιάς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής νόσος κυρίως των προβάτων, αλλά και των αιγών, με συμπτώματα υψηλό πυρετό, παρουσία εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς και θανάτους ζώων.

Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του νοσήματος.

Σημειώνεται ότι τα υγιή ζώα μολύνονται μετά από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα αλλά και μετά από έμμεση επαφή με μολυσμένα αντικείμενα ή προϊόντα (π.χ. εργαλεία, οχήματα, χόρτα, στρωμνή, μαλλί, δέρματα κ.λ.π. ).

Για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα βιοπροφύλαξης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

Υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις

Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.

Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής για τουλάχιστον 21 ημέρες.

Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.

Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.

Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας

Σημειώνεται ότι η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.