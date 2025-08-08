Back to Top
Χαλκιδική: Τραυματισμός 26χρονης από ομπρέλα θαλάσσης

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 26χρονη μετά από τον τραυματισμό της από ομπρέλα σε παραλία της Χαλκιδικής

Στο νοσοκομείο κατέληξε 26χρονη την οποία την ώρα που απολάμβανε τον ήλιο στην παραλία του Ποσειδίου στη Χαλκιδική, την τραυμάτισε ομπρέλα θαλάσσης, που έφυγε από τη θέση της λόγω των δυνατών ανέμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Η 26χρονη τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

