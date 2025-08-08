Αρχ. Ολυμπία: Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στο Χελιδόνι - Εγκλωβίστηκαν άτομα - Ένας εγκαυματίας

Νεότερη ενημέρωση

Ένας εγκαυματίας στα χέρια, απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από την περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο του Χελιδονίου.

Ο νεαρός κτηνοτρόφος υπέστη εγκαύματα στην προσπάθεια του να σώσει το κοπάδι του από τις φλόγες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iliaenimerosi ο άνθρωπος που υπέστη εγκαύματα είναι ηλικίας περίπου 35 ετών. Πρόκειται για κτηνοτρόφο που στην προσπάθεια του να σώσει το κοπάδι του από την πύρινη λαίλαπα υπέστη εγκαύματα κυρίως στην πλάτη του…

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Πύργου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του…

Τεράστια είναι η μάχη που καταβάλουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Στο σημείο επιχειρούν 25 οχήματα, 80 πυροσβέστες , τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ και εννέα εναέρια μέσα. Επιπλέον στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα της Περιφέρειας και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική

AΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Κινητοποίηση αυτή την ώρα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μετά από εντοπισμό εστίας φωτιάς στην περιοχή του Χελιδονίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά είναι κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισας σε δασική έκταση.

