Πούτιν: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιθανώς το τετ-α-τετ με Τραμπ - Υπό όρους συνάντηση και με Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι η συνάντηση που μπορεί να έχει το προσεχές διάστημα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να λάβει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα σε έναν τόπο που έχει αποφασιστεί «κατ' αρχήν».

Ο Ουσάκοφ απέρριψε την πιθανότητα να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να εξετάσει. Ο Πούτιν έχει απορρίψει προηγούμενες προτάσεις του Ζελένσκι για συνάντηση με σκοπό την επίτευξη σημαντικής προόδου.

«Προτείνουμε, πρώτα απ' όλα, να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μιας διμερούς συνάντησης με τον Τραμπ, και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχής και παραγωγική», δήλωσε ο Ουσάκοφ, προσθέτοντας ότι η πρόταση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ για μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και ο ηγέτης της Ουκρανίας «δεν συζητήθηκε συγκεκριμένα».

Ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση στο Κρεμλίνο μετά τη συνάντησή του με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο και δεν ήταν σαφές πώς η ανακοίνωση της συνάντησης θα επηρεάσει την προθεσμία της Παρασκευής που έθεσε ο Τραμπ στη Ρωσία για να σταματήσει τις δολοφονίες ή να αντιμετωπίσει βαριές οικονομικές κυρώσεις.

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας από το 2021, όταν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη. Θα ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, αν και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα σταματήσει οι μάχες, καθώς η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν πολύ μακριά ως προς τους όρους τους για την ειρήνη.

Θα αποδεχθεί ο Πούτιν τον όρο του Τραμπ για συνάντηση με τον Ζελένσκι;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει διαχρονικά επιδείξει απροθυμία να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και πολλοί στην Ευρώπη ήδη κατηγορούν τον Ρώσο ηγέτη ότι επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, μετά την ανακοίνωση περί ενδεχόμενης συνάντησης μεταξύ του ίδιου και του Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει από τη Μόσχα ο ανταποκριτής του Sky News, Ίβορ Μπένετ.

«Υπήρχε η αίσθηση, πριν από τη συνάντηση, ότι η Ρωσία και ο Πούτιν θα έπρεπε να προσφέρουν κάτι στον Τραμπ, εάν ήθελαν να μετριάσουν την οργή του — και μια κατ’ ιδίαν συνάντηση ίσως να ήταν αυτό το “κάτι”», σχολιάζει ο Μπένετ.

Όπως προσθέτει, ήταν γνωστό ότι ο Τραμπ επιθυμούσε εδώ και καιρό να έχει μια απευθείας συνομιλία με τον Πούτιν, όμως η χθεσινή ανακοίνωση αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο «χειροπιαστή» ένδειξη για την πραγματοποίηση μιας πιθανής συνόδου κορυφής.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο τόπος διεξαγωγής, ο Μπένετ αναφέρει ότι πιθανές τοποθεσίες περιλαμβάνουν τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.