Κρεμλίνο: Συνάντηση Πούτιν- Τραμπ «τις επόμενες ημέρες»

Την επίτευξη συμφωνίας για την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε το Κρεμλίνο, με φόντο τις προσπάθειες των τελευταίων ημερών για επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

«Επειτα από πρόταση της αμερικανικής πλευράς, ουσιαστικά επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

«Ξεκινάμε τώρα συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», πρόσθεσε. Στη συνέχεια, ο Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε ότι έχει συμφωνηθεί και η τοποθεσία της συνάντησης των δύο ηγετών, και αυτή «θα ανακοινωθεί αργότερα».

Οι χθεσινές τρίωρες διαβουλεύσεις του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο άφησαν παράθυρο ελπίδας τις τελευταίες ώρες για κάποιου είδους διευθέτηση όσον αφορά το Ουκρανικό.

Μετά το πέρας των συνομιλιών, ο Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο», αν και επέμεινε στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Ολοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί, και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», προσέθεσε.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα των New York Times, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα και στη συνέχεια να έχει τριμερή συνάντηση με τους Πούτιν και Ζελένσκι. Για το θέμα αυτό φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν σε τηλεφωνική συνδιάλεξη – τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Συγκρατημένη αισιοδοξία έδειξε και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Φαίνεται ότι η Ρωσία κλίνει τώρα περισσότερο προς την κατάπαυση του πυρός. Η πίεση που δέχεται έχει αποτελέσματα. Ωστόσο το κύριο ζήτημα είναι να μη μας εξαπατήσει στις λεπτομέρειες – ούτε εμάς ούτε τις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτηση.