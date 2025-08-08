Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικό βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από απεγκλωβισμούς πολιτών

Άνιση είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που μαίνεται από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Κερατέα.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

«Καλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται άμεσα στις εντολές εκκένωσης όταν αυτές δίνονται από τις αρμόδιες Αρχές. Η έγκαιρη αποχώρηση από τις απειλούμενες περιοχές μπορεί να σώσει ζωές – τη δική σας και των διασωστών», αναφέρουν στο μήνυμα.