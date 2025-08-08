Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικό βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από απεγκλωβισμούς πολιτών

Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικό βίντεο...

Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα

Άνιση είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που μαίνεται από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Κερατέα. 

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

«Καλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται άμεσα στις εντολές εκκένωσης όταν αυτές δίνονται από τις αρμόδιες Αρχές. Η έγκαιρη αποχώρηση από τις απειλούμενες περιοχές μπορεί να σώσει ζωές – τη δική σας και των διασωστών», αναφέρουν στο μήνυμα.

Ειδήσεις Τώρα

ChatGPT-5: Η νέα έκδοση υπόσχεται επιδόσεις… διδακτορικού

Δυτ. Αχαΐα: Ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε εκτροφές στην Λακκόπετρα

Χαλκιδική: Τραυματισμός 26χρονης από ομπρέλα θαλάσσης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κερατέα Φωτιά

Ειδήσεις