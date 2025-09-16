«Ζεστό» καλοκαίρι για το Αεροδρόμιο Αράξου: «Φέτος είχαμε 10% αύξηση και αναμένεται να κλείσουμε με 15%»

Για την αυξημένη επιβατική κίνηση του φετινού καλοκαιριού, τους προορισμούς εξωτερικού και τα σχέδια για το μέλλον του αεροδρομίου Αράξου, μίλησε στο thebest.gr η αερολιμενάρχης Ελένη Γιαννάκη.

Όπως ανέφερε, η κίνηση για φέτος το καλοκαίρι ήταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. «Φέτος πραγματικά πήγαμε πάρα πολύ καλά καθώς είχαμε αύξηση 10%, ωστόσο την πλήρη εικόνα θα την έχουμε τον Οκτώβριο. Εκτιμώ όμως ότι μπορούμε να περάσουμε το 15%».

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από θετικά πρόσημα, επικρατεί αισιοδοξία και για τους επόμενους μήνες, ενώ δεν αποκλείεται και η προσθήκη νέων διεθνών προορισμών.

Επίσης η κ. Γιαννάκη τόνισε πως: «Υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι χώρες όμως αυτό θα το γνωρίζουμε τον Νοέμβριο».

Σε ερώτηση για τους προορισμούς που έχουν απευθείας πτήσεις από τον Άραξο ανέφερε ότι: «Έχουμε ξεκινήσει πτήσεις με πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ρουμανία και η Ελβετία».

Τέλος, η αερολιμενάρχης του Αράξου επισήμανε ότι: «Έχουμε κάνει συζητήσεις για διαφήμιση ωστόσο εμείς δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Αρμόδιοι για το συγκεκριμένο θέμα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Πατρέων οι οποίοι θα μπορούσαν να συνδράμουν με σημαντικό τρόπο ώστε να διαφημιστεί το αεροδρόμιο».