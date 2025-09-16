«Ζεστό» καλοκαίρι για το Αεροδρόμιο Αράξου: «Φέτος είχαμε 10% αύξηση και αναμένεται να κλείσουμε με 15%»

Αισιόδοξα μηνύματα για την επιβατική κίνηση και προοπτικές διεύρυνσης των πτήσεων από τον Άραξο, σύμφωνα με την αερολιμενάρχη Ελένη Γιαννάκη
Για την αυξημένη επιβατική κίνηση του φετινού καλοκαιριού, τους προορισμούς εξωτερικού και τα σχέδια για το μέλλον του αεροδρομίου Αράξου, μίλησε στο thebest.gr η αερολιμενάρχης Ελένη Γιαννάκη.
Όπως ανέφερε, η κίνηση για φέτος το καλοκαίρι ήταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. «Φέτος πραγματικά πήγαμε πάρα πολύ καλά καθώς είχαμε αύξηση 10%, ωστόσο την πλήρη εικόνα θα την έχουμε τον Οκτώβριο. Εκτιμώ όμως ότι μπορούμε να περάσουμε το 15%».
Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από θετικά πρόσημα, επικρατεί αισιοδοξία και για τους επόμενους μήνες, ενώ δεν αποκλείεται και η προσθήκη νέων διεθνών προορισμών.
Επίσης η κ. Γιαννάκη τόνισε πως: «Υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι χώρες όμως αυτό θα το γνωρίζουμε τον Νοέμβριο».
Σε ερώτηση για τους προορισμούς που έχουν απευθείας πτήσεις από τον Άραξο ανέφερε ότι: «Έχουμε ξεκινήσει πτήσεις με πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ρουμανία και η Ελβετία».
Τέλος, η αερολιμενάρχης του Αράξου επισήμανε ότι: «Έχουμε κάνει συζητήσεις για διαφήμιση ωστόσο εμείς δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Αρμόδιοι για το συγκεκριμένο θέμα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Πατρέων οι οποίοι θα μπορούσαν να συνδράμουν με σημαντικό τρόπο ώστε να διαφημιστεί το αεροδρόμιο».
Welcome to UP 2025 & “Taste the City”: Οι πρωτοετείς φοιτητές ανακαλύπτουν τις γεύσεις της Πάτρας με ειδικές προσφορές
«Η Γάζα καίγεται» έγραψε ο ισραηλινός υπ. Άμυνας - Το Ισραήλ ξεκίνησε τα ξημερώματα χερσαία επιχείρηση στην πόλη
Ανδρέας Λοβέρδος: Προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία- Υποψήφιος στο Νότιο Τομέα της Αθήνας ή στην Αχαΐα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr