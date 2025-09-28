Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ηλεία και Ιόνιο την Κυριακή

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 28/09, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.