Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ηλεία και Ιόνιο την Κυριακή

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ηλεία ...

Στα 114 mm το ύψος βροχής στη Ζάκυνθο

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 28/09, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Χάρτης. Συνολικός ημερήσιος υετός από το...

Χάρτης. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 28/09/2025.

Ειδήσεις Τώρα

Συναγερμός στη Δανία: Νέες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις

Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας: Καταθέσεις εκπαιδευτικών για το «Superman Challenge»

Τατόι: Μωρό και η μητέρα του έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κακοκαιρία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βροχή

Ειδήσεις