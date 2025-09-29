Μαίρη Χρονοπούλου: Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών ο φάκελος για το θάνατό της

«Δεν ήταν ατύχημα», λέει ο δικηγόρος της
Δύο χρόνια συμπληρώνονται στις 6 Οκτωβρίου από τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου.
Η υπόθεση, που μέχρι πρότινος αντιμετωπιζόταν ως τραγικό ατύχημα, παίρνει πλέον άλλη τροπή, με τον φάκελο να μεταβιβάζεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.
Η ηθοποιός βρέθηκε τραυματισμένη στο σπίτι της έπειτα από πτώση, και λίγα 24ωρα αργότερα έχασε τη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, άφησε σαφείς αιχμές για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί: «Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως», δήλωσε.
«Με την πείρα μου 50 χρόνια ως δικηγόρος και ύστερα από τις απόψεις των ιατροδικαστών, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό, όμως μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της πτώσης μέχρι να ειδοποιηθεί βοήθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι κάποιοι μπήκαν στο σπίτι, τη χτύπησαν και της πήραν χρήματα και κοσμήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
