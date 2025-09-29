Pink the City 2025: Η Διαδρομή αλλάζει- Το μήνυμα πάντα ίδιο- Πρόληψη για όλους

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας, ετοιμάζεται για 13η συνεχόμενη χρονιά να στείλει το πιο ηχηρό μήνυμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής αναφέρει τα εξής:

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 καλούμε όλους και όλες στο Pink The City 2025, να συντονίσουμε τα βήματά μας, φορώντας τα ροζ t-shirt, και να γίνουμε όλοι μέρος της μεγαλύτερης περιφερειακής συμμετοχικής διοργάνωσης που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όλο το κοινωνικό σύνολο.

Φέτος το Pink The City, έρχεται ανανεωμένο, δίνοντας αυτή τη φορά ραντεβού στη καρδιά του κέντρου της Πάτρας, την Πλατεία Γεωργίου Α’!

Η φετινή μας πορεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 με σημείο εκκίνησης την πλατεία Γεωργίου Α ́. Από τις 10:30 π.μ. θα συγκεντρωνόμαστε με μουσική, δρώμενα και πολλές εκπλήξεις, ενώ η κυκλική πορεία θα ξεκινήσει στις 11:30 π.μ. και θα καταλήξει και πάλι στην πλατεία Γεωργίου Ά.

Η διαδρομή μας φέτος θα διασχίσει την οδό Μαιζώνος, θα κατηφορίσει την οδό Γούναρη, θα διασχίσει τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, θα στρίψει και θα διασχίσει ανοδικά τον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου και θα καταλήξει ξανά στην πλατεία Γεωργίου μέσω της Μαιζώνος.

Η διαδρομή λοιπόν αλλάζει, αλλά ο στόχος μας παραμένει πάντα ο ίδιος – να διαδώσουμε παντού το μήνυμα της πρόληψης, βάφοντας την πόλη ροζ!

Σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη καθημερινότητα υπάρχουν πάντα κάποιες σταθερές. Η Πρόληψη είναι μία από αυτές, η οποία δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να παραμελεί τον προληπτικό της έλεγχο, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιστορικού ή κατάστασης.

Για ακόμα μία χρονιά, βάφουμε την Πάτρα «ροζ», με το συμβολικό μας περίπατο και τα χαρακτηριστικά pink t-shirt που κατακλύζουν την πόλη κατά χιλιάδες, την προτελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Στόχος μας και φέτος είναι τη Κυριακή στις 19 Οκτωβρίου, να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερους φίλους και φίλες να λάβουν μέρος στην δράση μας απ’ όπου κι αν βρίσκονται.

H δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τη στήριξη του Δήμου Πατρέων. Μέγας Χορηγός η booktickets.gr.

Οι ατομικές και ομαδικές εγγραφές για την συμμετοχή στον μεγάλο Ροζ Περίπατο Ζωής έχουν ήδη ανοίξει! Με την εγγραφή σας στη δράση (κόστος 7€) , παίρνετε δωρεάν το επετειακό ροζ t-shirt του 13ου Pink the City (έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων).

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ως εξής:

Ατομικές Εγγραφές:

1. Έως 16/10: Στην ιστοσελίδα www.pinkthecity.gr στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

2. 1-18/10: Στο περίπτερο εγγραφών του Συλλόγου στο κάτω μέρος της Πλατείας Γεωργίου (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-21:00 & Σάββατο 10:00-15:00).

3. 1-17/10: Στα γραφεία του Συλλόγου μας, Γούναρη 37( Δευτέρα – Παρασκευή 11:00- 16:00)

Ομαδικές Εγγραφές:

Έως 16/10: Στην ιστοσελίδα http://www.pinkthecity.gr στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

Από τις 7 έως και τις 11 Οκτωβρίου, θα διενεργηθούν οι καθιερωμένες κλινικές εξετάσεις μαστού για τον γενικό πληθυσμό από τους πλέον έγκυρους και εξειδικευμένους χειρουργούς της πόλης στην Κινητή Μονάδα Υγείας, που θα βρίσκεται στην Πλατεία Γεωργίου, με το ωράριο να διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 7/10 & Τετάρτη 8/10 τις ώρες 17:00-21:00

Πέμπτη 9/10 & Παρασκευή 10/10 τις ώρες 10:00-14:00 & 17:00-21:00

Σάββατο 11/10 τις ώρες 10:00-14:00

Η πόλη της Πάτρας θα φωταγωγηθεί στα χρώματα του Pink the City, καθώς εμβληματικά κτίρια αλλά και επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προσπάθεια του Συλλόγου και στον αγώνα για την ενημέρωση και κινητοποίηση των γυναικών της ευρύτερης περιοχής.

Την Τετάρτη 8/10, την Πέμπτη 9/10 και την Παρασκευή 10/10 το Pink the City και το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών «Welcome to UP 2025», ενημερώνοντας τη φοιτητική κοινότητα για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Καθ’ όλη την διάρκεια του Οκτωβρίου θα υπάρξουν ενδιάμεσες εκδηλώσεις και εκπλήξεις στα πλαίσια του ανανεωμένου Pink The City!

Μείνετε συντονισμένοι!