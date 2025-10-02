Κακοκαιρία: Πλημμύρες με την πρώτη βροχή σε Αιτωλικό και Κατοχή

Δεν πρόλαβε να βρέξει και το Αιτωλικό πλημμύρισε, χωρίς ευτυχώς μέχρι στιγμής να αναφερθούν σοβαρές ζημιές.

Ωστόσο το γεγονός ότι με μια μικρή μπόρα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες προκαλεί προβληματισμό για τον χειμώνα που έρχεται και όπως είναι φυσικό θα φέρει μαζί και βροχές. Κάτοικοι είπαν ότι αυτό συνέβη επειδή τα φρεάτια ομβρίων δεν είχαν καθαριστεί εγκαίρως.