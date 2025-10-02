Κακοκαιρία: Πλημμύρες με την πρώτη βροχή σε Αιτωλικό και Κατοχή

Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες
Δεν πρόλαβε να βρέξει και το Αιτωλικό πλημμύρισε, χωρίς ευτυχώς μέχρι στιγμής να αναφερθούν σοβαρές ζημιές.
Ωστόσο το γεγονός ότι με μια μικρή μπόρα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες προκαλεί προβληματισμό για τον χειμώνα που έρχεται και όπως είναι φυσικό θα φέρει μαζί και βροχές. Κάτοικοι είπαν ότι αυτό συνέβη επειδή τα φρεάτια ομβρίων δεν είχαν καθαριστεί εγκαίρως.
Και στην Κατοχή όμως είχαμε πλημμυρισμένους δρόμους, χωρίς να έχει ρίξει πολλή βροχή, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.
