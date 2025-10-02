Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ

Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μάντσεστερ

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Κράμπσολ, στο βόρειο Μάντσεστερ, και επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Ειδήσεις Τώρα

Ο Πατρινός Βασίλης Μανουδάκης και η πατρινής καταγωγής Κλεονίκη Αλεξοπούλου ανάμεσα στους Έλληνες που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα

Άρτα: «Μούδιασε, λιποθύμησε και έπαθε ανακοπή, μέσα σε ένα λεπτό»- Οι τελευταίες στιγμές της 28χρονης εγκύου

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο, Καϊμακτσαλάν και Φαλακρό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγγλία Μάντσεστερ Επίθεση με μαχαίρι

Ειδήσεις