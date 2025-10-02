Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μάντσεστερ
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Κράμπσολ, στο βόρειο Μάντσεστερ, και επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί και ασθενοφόρα.
