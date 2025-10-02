Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης- Ανοησίες τα περί πολέμου με το ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο Φόρουμ Βαλντάι στο Σότσι, τόνισε ότι είναι «αδιανόητο» να πιστεύει κανείς πως η Μόσχα σχεδιάζει επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ.

Η δήλωση αυτή έγινε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις της Ρωσίας με κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, «οι κυβερνώντες στην Ευρώπη συνεχίζουν να υποδαυλίζουν την υστερία, λέγοντας ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία πλησιάζει». «Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία ξανά και ξανά. Δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που λένε, ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ; Είτε είναι απίστευτα ανίκανοι αν το πιστεύουν πραγματικά, γιατί είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς αυτή την ανοησία, είτε είναι απλά ανέντιμοι», πρόσθεσε.

Για τους εξοπλισμούς στην Ευρώπη

Αναφερόμενος στη στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας και γενικότερα στην ενίσχυση των εξοπλισμών στην Ευρώπη (πρόγραμμα SAFE), ο Πούτιν τόνισε πως «αν κάποιος θέλει να μας ανταγωνιστεί στον στρατιωτικό τομέα, η Ρωσία έχει αποδείξει περισσότερες από μία φορές ότι ανταποκρίνεται γρήγορα. Η απάντησή μας θα είναι πειστική».

«Θα πρέπει να λάβουμε αντιμέτρα απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης;», διερωτήθηκε στη συνέχεια ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας για το ίδιο θέμα.

«Δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό για λόγους της δικής μας ασφάλειας. Επαναλαμβάνω, για την άμυνα και την ασφάλειά μας. Ως εκ τούτου, παρακολουθούμε στενά την κλιμάκωση της στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης», συνέχισε.

«Ολο το ΝΑΤΟ πολεμά τη Ρωσία στην Ουκρανία»

Οσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την Ευρώπη ως υπεύθυνη για τη μη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο ίδιος ανέφερε στη συνέχεια πως «όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ πολεμούν τη Ρωσία στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι «παρέχουν στο Κίεβο πληροφορίες, όπλα και εκπαίδευση». «Η προσπάθεια της Δύσης να επιβάλει μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία θα αποτύχει», συνέχισε.

Οπως δήλωσε, «οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται σε όλο το μέτωπο της Ουκρανίας». «Εχουμε αρκετούς στρατιώτες και δεν προβαίνουμε σε βίαιη επιστράτευση ενώ η Ουκρανία το κάνει. Καλώ τους Ουκρανούς να φύγουν από τον στρατό τους», πρόσθεσε.

«Η Ρωσία διαθέτει αρκετούς στρατιώτες για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, το Κίεβο θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και το σχέδιο για τη Γάζα

Σε άλλο σημείο ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον τονίζοντας πως «υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των δύο κρατών» αλλά «αυτό είναι φυσιολογικό ανάμεσα σε μεγάλες χώρες». Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία «επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ».

Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε επίσης στην εκτίμηση του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία αποτελεί ένα χάρτινο τίγρη. «Αν η Ρωσία είναι ένα χάρτινο τίγρη, τότε τι είναι το ΝΑΤΟ; Δεν ξέρω αν ο Τραμπ ήταν ειρωνικός όταν το είπε αυτό».

Ο Πούτιν σχολίασε έπειτα το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα εκτιμώντας ότι «μπορεί να υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία». «Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», ανέφερε.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά μόνο αν αυτό οδηγήσει στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με το Ισραήλ», δήλωσε ο Πούτιν.

«Εχουμε επαφή με τη Χαμάς, είναι σημαντικό το σχέδιο να υποστηριχθεί και από τη Χαμάς. Το κύριο θέμα είναι το τι πιστεύουν για αυτό οι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Ρώσος πρόεδρος εκφράζοντας την άποψη ότι «θα ήταν καλύτερο» τη διαχείριση της κατάστασης στη Γάζα να την αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς.