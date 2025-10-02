Η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα απαντήσει κατάλληλα, αν οι ΗΠΑ στείλουν Tomahawk στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα απαντήσει «με τον κατάλληλο τρόπο» εάν οι ΗΠΑ μεταφέρουν πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, διαμήνυσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, που μίλησε την Πέμπτη (2.10.2025) σε Ρώσους δημοσιογράφους.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για τους πυραύλους, που έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως και 1.600 χιλιομέτρων.

Ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε ποια μέτρα ενδέχεται να λάβει η Μόσχα.

Πιέσεις Ζελένσκι σε Τραμπ για τους πυραύλους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τους πυραύλους, κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η Ουκρανία εδώ και χρόνια επιθυμεί τους συγκεκριμένους πυραύλους, καθώς μπορούν να πετούν σε χαμηλά υψόμετρα, να εκτελούν ελιγμούς αποφυγής και να επαναπρογραμματίζονται κατά την πτήση. Ως εκ τούτου, θα της χρησιμεύσει σε πλήγματα σε κέντρα διοίκησης και εφοδιαστικά σημεία, βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, νόμιμοι στόχοι θα μπορούσαν να είναι κέντρα ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του Κρεμλίνου.

Σήμερα η Ουκρανία βασίζεται σε δυτικά βλήματα Storm Shadow με εμβέλεια 250 χιλιομέτρων. Η Ρωσία από την άλλη έχει σημαντικό πλεονέκτημα με πυραύλους κρουζ Kalibr και βαλλιστικούς πυραύλους Iskander.

Η Ουκρανία, για να αντισταθμίσει, έχει στραφεί σε επιθέσεις με drone μεγάλης εμβέλειας, στοχεύοντας ρωσικές αποθήκες καυσίμων, στρατιωτικές βάσεις και υποδομές μακριά από το πεδίο μάχης.