Πάτρα- Αναστάτωση στην οδό Ναυαρίνου: Επεισόδιο με τραυματία

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα, στην οδό Ναυαρίνου και Μαξίμου, στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο σε έξαλλη κατάσταση φέρεται να επιτέθηκε σε θαμώνες καφενείου, ένας εκ των οποίων φέρεται να έχει τραυματιστεί. Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα αίτια του επεισοδίου.

Οι κάτοικοι της περιοχής, ανήσυχοι, κάλεσαν άμεσα την Αστυνομία, ενώ στο σημείο κατέφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.