Ναύπακτος: Φωτιά σε δέντρο από χτύπημα κεραυνού - ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ναύπακτο, με συναγερμό να σημαίνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαίτιας κεραυνού που χτύπησε δέντρο στο Γρίμποβο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβασή της για την απομάκρυνσή του και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο σημείο.

Οδοί στην περιοχή της Ψανής μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ αρκετά οχήματα εγκλωβίστηκαν και τα υπόγεια πολυκατοικιών πλημμύρισαν από τη σφοδρή βροχόπτωση, σύμφωνα με τη sinidisi.gr.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση, καθώς στην Αφροξυλιά σημειώθηκε διακοπή ρεύματος, αφήνοντας πολλά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία του δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την εξομάλυνση της κατάστασης.