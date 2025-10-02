Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Η κακοκαιρία έφερε πλημμύρες σε Παραλία και Ακτή Δυμαίων

Δυσκολίες στην Παραλία λόγω της έντονης νεροποντής

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η δυνατή βροχή που έπληξε την Πάτρα το απόγευμα της Πέμπτης, με την περιοχή της Παραλίας να αντιμετωπίζει τις πιο έντονες συνέπειες.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν πολλαπλές κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, κυρίως για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και καταστήματα.

Στο σημείο βρίσκεται και η αστυνομία για την διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην Ακτή Δυμαίων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κακοκαιρία Παραλία

